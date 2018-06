Littérature : Des œuvres traduites vers l’amazigh, de Mouloud Mammeri, en librairie

Un coffret contenant trois œuvres littéraires traduites vers le tamazight de l'écrivain Mouloud Mammeri, est mis en vente dans l'ensemble des bibliothèques de lecture publique indique, samedi dernier le Haut commissariat à l'amazighité (Hca), dans un communiqué. Initiée à l'occasion de la célébration du centenaire d'un des intellectuels algériens les plus brillants de sa génération, la traduction de «Le sommeil du juste» (Taguni n win ighezzan), «Le banquet» (Adraw) et «La traversée» (Tazgrawt), respectivement par Djamel Laceb, Habib Allah Mansouri et Mohand Arab Ait Kaci, est une opération qui vise à «relayer la connaissance et donner un large écho» à l'œuvre de Mouloud Mammeri (1917-1989).

Le coffret est également disponible sur le réseau des éditions Dar El Outhmania, détentrice des droits d'édition des œuvres de Mammeri, précise le communique. Natif de Taourirt Mimoun, une localité située sur les hauteurs de Tizi-Ouzou, Mammeri demeure un des écrivains les plus illustres de la littérature d'expression française. Il a publié plusieurs œuvres notamment «La Colline oubliée», son premier roman paru en 1952, «Le Sommeil du juste» et «L’opium et le Bâton», autre roman chef-d’œuvre sur la guerre de Libération publié en 1965 et adapté au cinéma.

Auteur du premier livre sur la grammaire de langue amazighe (Tajerrumtn Tmazight), Mammeri a écrit également des pièces de théâtre notamment «Le Foehn» sur la Bataille d’Alger (1957), mise en scène par Jean-Marie Boeglin et déroulée pour la première fois en 1967 sur les planches du Théâtre national algérien (Tna) et «La Cité du soleil» écrite en 1987, montée et présentée en 2017 à Bejaïa.