Prise de parole au TNA : l’intime et le social

Le quatrième art était au rendez-vous, samedi soir à la salle Mustapha-Kateb du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, avec la pièce marocaine Prise de parole, du metteur en scène Mahmoud Chahdi. Un monodrame poignant qui raconte l’histoire douloureuse d’une journaliste qui essaye de se réconcilier avec son passé.

Interprétée par la comédienne Ilham Loulidi, le spectacle met en scène le retour d’une journaliste quinquagénaire dans sa maison d’enfance qu’elle veut revisiter pour interroger les lieux et les parcours familiaux qui ont bercé son enfance et sa jeunesse. Une année après la mort de ses parents, elle revient au manoir familial et prend la parole pour raconter sa vie, ses gloires et ses déboires, pour dépoussiérer sa mémoire, afin de voir clair dans le présent tumultueux et songer enfin à son avenir incertain. Entre guerre et amour, chaleur familiale et solitude, le texte fort en émotions relie l’intime et le social. En effet, la journaliste parle avec affection de son amour d’autrefois, Kamel, le brave militaire, de l’affection qu’elle avait pour ses frères et sœurs dont elle était l’ainée, mais aussi des histoires de voisinages, de la nostalgie des parents, et du destin qu’il l’a forcé à quitter la maison parentale avant ces 30 ans.

La pièce se présente comme un album de famille trouvé dans un coin de mémoire et que le personnage principal feuillette en déterrant des souvenirs, parfois cocasses, parfois dramatiques. Il raconte, par strates historiques, des évènements personnels mais aussi sociaux et politiques. «Dépoussiérer la mémoire» est le souci premier de cette journaliste, la cinquantaine, qui raconte sa vie. Et en racontant sa vie, elle entraîne le public dans des évocations existentielles qui dévoilent des points de vue sur la société, sur l’art, sur l’autorité, sur le métier de comédien et de journaliste, sur les années de plomb et sur l’amour.

Classé dans la catégorie de théâtre narratif, le texte a été écrit par Issam El Youssfi et mis en scène par Mahmoud Chahdi. La scénographie est signée Tarik Ribh, qui a opté pour la technique vidéo sur fond blanc, avec notamment une lumière adéquate à chaque type d’histoires narrées par la comédienne, ponctuées par des musiques de plusieurs tendances.

Kader Bentounès