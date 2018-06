AS Radieuse : Circoncision de 300 enfants

Fidèles aux traditions de solidarité et de soutien aux familles dans le besoin, l’association sportive Radieuse et la compagnie Cima Motors ont procédé à la circoncision de 300 enfants de parents démunis. Des aides financières pour l’achat de vêtements pour l’Aïd ont été remises à ces familles nécessiteuses.

Cette grande opération de solidarité s’est déroulée à la salle Zénith et au complexe sportif de la Radieuse «Reguig Abdelkader», devant plus d’un millier de personnes qui ont créé un climat de joie et de fraternité en ce mois sacré de Ramadhan. Une belle initiative qui a vu la présence de personnalités sportives et culturelles, à l’instar de monsieur Chafi Kada, Belloumi, Megharia, Hansal, Benchiha, Benzerga, Foussi, Chaba Zahouania, Souad Bouali, Hamada et le trio de l’association d’aide aux enfants cancéreux, Wahid, Houari Gualb et Hamacha.

Les familles qui ont bénéficié de ces aides ont remercié avec émotion les initiateurs de cette opération de soutien, messieur Chafi Kada, le groupe tahkout, les médecins de la direction de la santé d’Oran, en ce mois de la rahma qui nous recommande d’être à l’écoute de nos concitoyens et de leur venir en aide.