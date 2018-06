Sétif : entre piétonne, parc et magasins

En ces derniers jours du mois de Ramadhan, marqués par un temps clément tout au long de la nuit, l’effervescence gagne du terrain à Sétif et va même jusqu'à des heures tardives de la nuit, pour d’autres, le temps de prendre le «S’hour» jusqu’aux premières lueurs du jour.

Il faut remonter, en effet, bien loin dans le temps pour se retremper dans une telle ambiance de joie et de sérénité qui inonde les grandes avenues de la ville, soudainement devenues plus animées et surtout plus fluides, et ce, grace au nouveau tramway de Sétif qui traverse la ville de bout en bout et dont l’impact positif est perceptible à la vue de ces nombreuses familles qui l’empreintent pour se promener le soir et aller ainsi à la découverte d’une ville paisible, où il fait désormais bon d’y flâner.

Ain Fouara se refait au fur et à mesure une beauté et retrouve sa juste place dans le cœur de tous les sétifiens qui l’on adoptée depuis la nuit des temps, portée et pleurée lors des actes de barbarie dont elle a été victime depuis déjà la décennie noire. cette ambiance est désormais largement perceptible aux yeux de ceux qui vont chaque soir à sa découverte et s’y imprégner tranquillement sous l’œil avisé de tous ceux qui veillent depuis le début de ce mois à mettre les bouchées doubles pour assurer la sécurité du citoyen et veiller à sa tranquillité.



Terrasses, flâneries et tramway



De Ain Fouara jusqu’au Giratoire de la wilaya, qui donne malgré tout l’impression d’étouffer ou d’être même un peu trop exigü en dépit de son large rayon, une circulation dense ne s’arrête que très peu et vient de tous les côtés d’une ville que traverse pourtant ce nouveau mode de transport qui offre autant d’espace que de commodités, et chacun s’y prête à son activité préférée; les uns assis aux terrasses de café pour déguster boissons et sucreries après une journée chargée, les autres se prêtent tout simplement à un exercice de marche, alors que les adeptes du dominos trouvent bonne place sur des bancs plats et larges installés récemment sur les différentes esplanades.

Les familles qui composent pourtant le gros de cette affluence ont d’autres préoccupations autrement plus importantes, plutôt utiles.

Les femmes s’adonnent déjà aux achats de l’Aid el Fitr après un mois de Ramadhan qui est parvenu, en dépit de tous les comptes, à impacter sérieusement les bourses des uns et des autres.

Pour en savoir davantage sur cette ruée vers les magasins d’habillement et vente de chaussures, l’endroit le plus indiqué et surtout le plus fréquenté de la ville est cette longue rue de «Sillègue», comme on l’appelait dans le temps, et qui a changé de statut ces dernières années pour devenir un des lieux les plus prisés de la ville dans ce domaine. Ici, sous les lumières intenses qui éclairent ces vitrines alignées les unes à côté des autres, et ces multiples jeux de lumières qui distinguent les magasins, les femmes y vont pratiquement coude-à-coude à la recherche de l’habit rare. hésitantes devant ces prix sans fin, elles repartent mais reviennent très vite pour mettre fin aux pleurs de leurs enfants.



Ruée sur les magasins



Dans cette affluence nombreuse, Fatima, accompagnée de ses cinq enfants, donne l’impression d’avoir perdu le nord. «Après une journée chargée à la cuisine, on se retrouve dans de tels espaces où il faut recompter ses sous plus d’une fois pour voir quelle solution adopter. C’est véritablement trop cher, sauf si vous optez pour un habit d’un jour. alors que faire sinon qu’au lieu de deux, on est contraintes d’opter pour l’achat d’une seule chose, un pantalon, une robe, une paire de chaussure en attendant des jours meilleurs», déclare Fatima dépitée. Des prix qui semblent, en effet, être hors de portée des ménages à revenus moyens. Une autre dame prend le relais et nous évoque le cas «d’une robe pour une enfant de 8 mois à 4.000 dinars et même plus, ou alors ce fuseau blanc et une chemise décolletée à 5.000 DA. «Pour ma 3e fillette j’ai dû débourser 4.500 dinars pour une paire de sandales. C’est véritablement trop cher !», a-t-elle-ajouté Sur le boulevard des 1014 logements, les familles sont soumises au même traitement, et celles qui optent pour le marché «Malizia» n’en sont pas mieux lotis sauf quelques dinars cédés par-ci, par-là pour des effets de moindre qualité.Ceux qui ont investi les magasins dès les premiers jours du mois de Ramadhan préfèrent aller à la conquête du parc d’attractions complément réhabilité avec des espaces repensés que les familles trouvent un réel plaisir à investir en ces soirées agréables au moment où les enfants s’adonnent aux folies des jeux et manèges à sensations fortes et en demandent davantage.

F. Zoghbi