Achats de l’Aïd : Cher, cher d’habiller son enfant !

Malheureux sont ces parents qui, pour échapper à la tristesse de leurs enfants le jour de la fête, préfèrent s'endetter pour leur acheter vêtements neufs et jouets. Souvent, les dépenses induites par ces préparatifs et les multiples achats de Ramadhan ne sont guère en rapport avec les bourses de nombreux pères et mères de familles.

Ces derniers sont astreints à dépenser plus en cette période et à réduire les frais durant le reste de l’année. Ainsi, en ces derniers jours de Ramadhan, les magasins d’alimentation sont bien approvisionnés en produits qui entrent dans la préparation de gâteaux. Pour les commerçants, c’est aussi une période très propice pour faire plus de bénéfices en écoulant le maximum de produits alimentaires et autres. Les magasins d’habillement sont aussi au rendez-vous et ouvrent leurs portes de jour comme de nuit, pour satisfaire leurs clients. Les enfants, accompagnés de leurs parents, font le tour des rayons et choisissent les habits et chaussures qui leur conviennent et qui feront leur joie le jour de l’Aïd. «La fièvre des préparatifs de l’Aïd est une bien malencontreuse tradition, à mon avis, car elle intervient les 10 derniers jours du mois béni, période où il est particulièrement recommandé d’intensifier prières, invocations (edikr) et actes de bienfaisance. Or, entre f’tour, s’hour, gâteaux, ménage, courses, grand rush pour l’habillement des enfants... il serait bien difficile d’avoir le temps, la force pour concilier tous ces impératifs. Malheureusement, c’est toujours l’apparat, l’accessoire qui vont supplanter l’essentiel, pour enfin clôturer le mois béni dans le stress, la fatigue, l’insomnie, la fébrilité», nous dit Ammi Salah, nostalgique des ramadhans de sa jeunesse.



8.000 DA pour une robe de petite fille de deux ans... qui dit mieux !



Il faut dire, en effet, que des milliers de personnes prennent d’assaut, depuis quelques jours, les boutiques du prêt-à-porter ! L’engouement est donc là, mais les prix freinent les ardeurs. Une tenue pour enfant coûte entre 5.000 et 9.000 DA sans pour autant compter le prix de la paire de chaussures. «Trop, c'est trop !», peste une quinquagénaire devant une vitrine de chaussures pour enfants. «J’ai deux enfants à vêtir pour l’Aïd. Rien que leurs tenues m’ont coûté plus de dix mille dinars et il reste encore les paires de baskets à acheter», explique-t-elle toute dépitée. «les prix des habits ont carrément doublé. J’ai repéré une paire de baskets pour mon fils de 4 ans au début du mois de Ramadhan, elle était affichée à 2.800DA alors qu’aujourd’hui, elle est à 4.800 DA et, dans le même magasin», affirme-t-elle choquée. Du côté des magasins situés dans certaines communes de la capitale, telles que El Biar, Chéraga ou Dely ibrahim, les prix sont encore plus exorbitants. Un ensemble pour fillettes est ainsi cédé à 8.500 DA, une robe à 7.400 DA, une paire de sandales à 4.500 DA, des kickers à 4.200 DA et une paire de chaussures pour enfant de moins de 2 ans à… 5.800 DA. «De la folie ! », dira une mère de famille qui doit habiller deux filles. Plus alertes et rompus à la traditionnelle hausse des prix des vêtements la dernière semaine du ramadhan, certains parents prennent leur précautions «J’appréhende la traditionnelle flambée des prix durant le Ramadhan, alors j’ai préféré faire les achats à l’avance et ce, avant que l’augmentation des prix ne touche les vêtements», confie Meriem, mère de famille. D’autres parents préfèrent choisir des endroits où ils peuvent faire de bonnes affaires, les «marchés des pauvres», comme ils les appellent. Les innombrables centres commerciaux, plus communément qualifiés de «Bazar», comme celui de Bachdjerrah, sont les endroits où les prix sont relativement acceptables. «même si la qualité des vêtements ici laisse à désirer mais je n’ai pas le choix et mes enfants sont encore en bas âge pour se permettre d’être exigeants», nous dira Rabah, père de trois enfants. D’autres parents, pour éviter la saignée, se dirigent vers les friperies. «mes enfants passeront l’Aïd vêtus d’articles branchés sans que les gens ne sachent que ces vêtements viennent de la friperie», témoigne razika. Bien remonté contre ses semblables qui privilégient l’apparat et l’accessoire pour supplanter l’essentiel, Ammi Salah témoigne : «Nos parents nous ont appris à gérer notre budget. J’ai gardé cette notion. À l’école, quand j’étais petit, on nous donnait des exercices de calcul, le sujet racontait qu’un père de famille gagnait par mois une somme d’argent, il fallait qu’il fasse son calcul pour acheter le ravitaillement, payer le loyer, factures et combien il lui resterait au cas où ? On faisait attention à l’époque.»

Farida Larbi