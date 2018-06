Contribution : Constantine ville de la dévotion et des Awlyias Salihines

Par le Dr Boudjemâa HAÏCHOUR

Plus de quatre-vingt «walisalah» ont créé toute ambiance de dévotion et de dhik’r que Constantine ville traditionnellement attachée aux «Awlyias Essalihines» (saints) vivait des moments de méditation, de poésie mystique et de prières. Selon les informations recueillies dans l’ouvrage d’Ernest Mercier, rappelées par mon ami Azzouz Benmaïza qui milite pour restaurer et réhabiliter la zaouia Sidi Brahim Benmaïza à la rue Impériale et dont il n’a cessé d’adresser des doléances au plus haut niveau, il cite les zaouias suivantes : zaouia Benabderahmane, zaouia sidi Kemouche, celles de Sidi Souari, de Tidjanyia, de Sidi Benredouane au fondouk zeït, de Sidi Khérachfiine el Khouan Forgha Sidi Amar, Hansala Ennadjarine, rue Vieux, Sidi Bouanaba, Sidi Moulay Tayeb face rue Damr, Ouled Cheïkh Lefgoun Ras El Kharazin rue Combes et Rouaud mosquée dit Hamouda, Bendjelloul.

Sidi Tlemçani, rue Constantine, occupée par les Sœurs Secours, Sidi Boumaza rue Perregaux, Sidi Brahim Benmaïza rue Perregaux Alexis Lambert, Sidi Brahim Benmaïza Dar Sidi Brahim rue Impériale dont la mosquée familiale se trouvait à zenkat Ahtchi Bakir (Faure Barou).

D’après Chams Eddine, maître de conférences à la Polytechnique d’El Harrach, Constantine abritait environ cent mosquées et chapelles avant la conquête française en 1837, confirmant ainsi l’existence d’El Awlyias Salihines dans la Médina de Constantine. Parmi ceux-là on peut citer : Sidi Abdelhadi, Sidi Abdelkader, Sidi Abdellah, Sidi Abdelmalek (habous de la famille Bachtarzi, Sidi Abderahmane El Karaoui (Rahbat Al Djmal), Sidi Abderahmane, habous des Bachtarzi, Sidi Ali Benmakhlouf (bordj Assous tour romaine, Sidi Ali Kafsi, Sidi Ali Nadjar (famille Benkhellil), Sidi Ali Tendji, Sidi Amar Boukeleb, Sidi Amber, Sidi Ammk ben Meddah, Sidi Belghoul, Sidi Abdellah Bencherif (famille Belhadj Mostefa), Sidi Belounas, Sidi Benour, Sidi Bensbaïni, Sidi Bezar, Sidi Bouanaba (lieu hammam Soltane), Sidi Boukhadra, Sidi Bouladjbel.



ZAOUÏAS EN ATTENTE DE RéNOVATION ET L’EFFORT DE RESTAURATION



Sidi Boumaaza (cheïkh Sidi Aïssa el Ouichaoui, 1574 Expropriée pour utilité publique en 1873, Sidi Boumedjel, Sidi Bounab, Sidi Bouraghda, Sidi Brahim Boumaïza (habous de la famille Boumaïza 1750 à 1803 ou 1848 à 1875), Sidi Brahim Al Rachedi Sidi Deblen, Sidi El Djelis, Sidi El Beid, Sidi El Houari, Sidi El Katani (tombeau de Salah Bey), Sidi El Kebir, Sidi El Recim, Sidi Ferdoun, Sidi Feth Allah, Sidi Fliou, Sidi Fouad Driba, Sidi Gsouma (famille des Hchaïchias), Sidi Hafane, Sidi Hati (Coudiat), Sidi Hassouna, Sidi Hidare, Sidi Hrar El Ferdj, Sidi Kaïs, Sidi Kasba, Sidi Kemouche (famille des Benbadis habous), Sidi Khlifa (famille des Bencheïkh el Hocine, Sidi Khellil, Sidi Krouma, Sidi Lakhdar, Sidi Mabrouk (famille des Benkartoussa ), Sidi Mokhfi (famille Manceri), Sidi Mahrouf, Sidi Makhlouf (Souk El Ghzel), Sidi Maïmoun, (Rsif famille Merdaci), Sidi Mhamed el Ghrab (famille Bendjelloul), Sidi Mofredj, Sidi Mohamed Azouani, Sidi Moncef.

Sidi Mcid, Sidi Narrache, Sidi Nemdil (famille Bencheïkh Lefgoun), Sidi Oumdada, Sidi Ourtada, Sidi Rached, Sidi Ramah, Sidi Racedi, Sidi Safar, Sidi Slimane (famille Mejdoub Benkachkache), Sidi Yahia Sidi Yahia Farcili, Sidi Yasmine (exproprié pour utilité publique en 1873 rue Thiers), Sayda Hafsa, El Bey, El Djouiza, Hansala, Qobete el Bachir, Rebaïne Chérif (famille Bouabdellah Cherif), Souk el Ghzel, Tidjanie 1 et 2. Lalla Fraydja source vénérée à côté de la piscine de Sidi Mcid, Sidi Fezzane (Remblais), Sidi Souari (famille Bendjelloul), Sidi Tlemçani et les confréries de la Rahmanyya (famille Bachtarzi, celle des Benaïssa (famille des Benazzouz), celle des Hansala (famille des Abdelmoumen), celle de la Tidjanya (famille des Benaamoun), celle de la Tayyibia (famille Bencheraït et Benmaïza), celles de la Chadlya et El Hanafia.

Elles se sont organisées dès le XIIe siècle, chez nous, et ont pris de l’importance en donnant au soufisme un encadrement social. Les «ziaras» visites pieuses et la «baraqa» (la bénédiction) des Awlyias Essalihines donnaient à ses rencontres une sorte de cérémonial religieux où les offrandes telles les «nachras» à Sidi Mohamed Ghorab, les danses initiatiques au rythme du tbel, du bendir, des naghrates offraient un spectacle à la grâce divine.