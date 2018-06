Plats traditionnels proposés sur les marchés à Naâma : Un grand engouement

Le commerce des plats traditionnels faits maison bat son plein en ce mois de ramadhan, dans la wilaya de Naâma. Pain, gâteaux et autres plats cuisinés sont proposés dans tous les quartiers, à même le sol, sur les trottoirs et autres étalages de fortune. Tous les moyens sont bons pour gagner quelques centaines de dinars et contribuer au soutien du budget familial.

Les marchés de la wilaya et autres places commerçantes sont envahis par des revendeurs occasionnels de pain traditionnel sous toutes ses formes. Femmes, vieux et même des enfants s’adonnent à cette activité qui leur permet de gagner de l’argent, indispensable pour couvrir leurs besoins en ce mois béni. Même les commerçants se reconvertissent, l’espace d’un mois, dans ces créneaux lucratifs et très demandés par la clientèle. Durant le mois de ramadhan, toutes les communes et agglomérations de la wilaya connaissent la même tendance commerciale. Le grand boulevard «Bouarfa» et le marché du jour «Lariche» d’Aïn Sefra, des cités d’habitation «Derb», «Boudou» et «Hamouliya», l’ancienne station des voyageurs de Mecheria se transforment en endroits privilégiés pour les marchands à l’étal qui proposent différents genres de pains traditionnels dont «Matloua», certaines pâtes et gâteaux traditionnels faits maison. L’engouement de la clientèle pour ce genre de produits fait que les vendeurs redoublent d’efforts pour satisfaire cette demande spécifique propre à la période de jeûne. Ce sont surtout les femmes au foyer qui prennent en charge ces activités en préparant et en proposant divers produits comme le pain traditionnel, les diouls (pâtes fines), des makrout et autres gâteaux que l’on savoure entre membres de la famille ou entre amis durant les veillées du ramadhan. Les clients, friands de ces produits, ne se limitent pas uniquement aux fonctionnaires mais également aux autres femmes travailleuses et même à celles qui demeurent dans leurs foyers.

Les consommateurs veulent goûter d’autres saveurs et apprécier des produits du terroir autres que ceux proposés par les boulangers, les épiciers et autres revendeurs habituels. Houria, veuve ayant trois enfants à sa charge, est parmi celles qui trouvent en ce mois sacré une aubaine pour améliorer ses ressources financières. «Depuis le début du ramadhan, je prépare du pain et des gâteaux traditionnels que je revends au marché et à certains commerçants», explique-t-elle. Elle exerce cette activité informelle depuis cinq années et reconnaît que la vente de ces produits représente pour elle une véritable bouffée d’oxygène lui permettant de boucler des fins de mois difficiles.



Goûts et saveurs d’antan



Plusieurs femmes, comme Houria, affirment qu’elles recourent à la préparation de divers plats et produits culinaires traditionnels qu’elles écoulent sur les marchés afin de subvenir à leurs besoins financiers. Fatma réside à Haï Baghadid, un vieux quartier de Mécheria et contribue au budget familial en fabriquant des variétés de pain sucré et décoré de graines de sésame. «Mes produits sont très demandés. Leur vente me permet un tant soit peu de couvrir les charges du mois de ramadhan et d’aider mon époux, un agent communal qui arrive difficilement à répondre aux besoins de la famille», indique-t-elle.

A l’approche de la célébration de l’Aïd El Fitr, d’autres femmes se «spécialisent» dans la préparation des gâteaux que commandent leur clientèle habituelle. Cette activité lucrative est d’autant plus sollicitée même après l’Aïd, à l’occasion des fêtes familiales —mariages, fiançailles, circoncision— et autres fêtes privées. Mme Khadoudja, une Algéroise installée depuis des années à Nâama, est versée dans le créneau des gâteaux et pâtisseries traditionnels. «J’ai des dizaines de clients qui achètent mes produits et me passent des commandes pour les M’hencha, Samsa, Rezimet Laajouz et les K’taïf. Mes clients sont très satisfaits de ces produits qui ornent leurs tables», dit-elle avec un brin de fierté. De son côté, la direction du commerce multiplie, en cette période du ramadhan, les sorties sur le terrain de ses inspecteurs, ciblant particulièrement des tables de vente de Zlabia et de Kalb ellouz, dressées sur les bords de route. Les équipes de contrôle et de répression des fraudes tentent vaille que vaille de lutter contre ces pratiques commerciales pouvant affecter la santé du consommateur. En dépit de ces actions dissuasives, ce commerce de produits traditionnels connaît un engouement certain. Des clients avouent qu’ils aident d’une manière indirecte des familles en difficultés financières en achetant leurs préparations culinaires qui leur rappellent des goûts et des saveurs d’antan.