La pratique du sport durant le mois béni à Oum El-Bouaghi : Une tradition bien ancrée

La pratique du sport, durant le mois de Ramadhan, en particulier le jogging et le culturisme, est devenue une tradition de plus en plus perceptible chez les jeunes, même si bon nombre d’entre eux ne pratiquent aucune activité sportive pendant le reste de l’année, selon des déclarations recueillies par l’APS auprès de certains jeunes.

Des jeunes de tous âges et même des adultes affluent en ce mois sacré dans les espaces publics d’Ain Beida (26 km à l’est de la wilaya d’Oum El Bouaghi) pour exercer une activité physique, même si, estiment ces habitants, ces espaces s’avèrent insuffisants par rapport à la densité de la population dans cette commune. Durant l'heure précédant l’Iftar notamment, les terrains de jeu, les stades de proximité, le stade communal Abderrahmane-Meziani (route de Khenchela) ainsi que la forêt récréative adjacente à la RN n°10, communément appelée «Snouber» pullulent de sportifs jouant au football, au basket-ball ou faisant du jogging, alors que d’autres préfèrent se rendre dans des salles de sport pour faire du bodybuilding.

C’est le cas de Houssem, un jeune universitaire de 20 ans, habitant à Ain Beida et qui consacre l’heure précédant l’Adhan du Maghreb à la pratique du sport dans l’un des terrains de jeu du centre-ville, où il fait du jogging pendant environ 30 minutes, suivi d’exercices pour raffermir ses muscles. L’assiduité avec laquelle Houssam exerce le sport pendant le mois de Ramadhan, devenue une habitude quotidienne, représente pour lui, confie-t-il, «une réelle opportunité» pour réduire sa surcharge pondérale grâce au jeûne, outre le fait qu’il s’alimente peu durant la soirée pour préserver sa santé. Même cas de figure pour Zinedine Rouag (32 ans) qui pratique une activité physique pour réduire son poids corporel, actuellement en surplus, tout en veillant à réduire son alimentation durant le mois sacré. Après avoir mentionné le manque d'infrastructures sportives dans sa ville, qu’il considère comme un obstacle à l’activité physique de nombreux jeunes, Zineddine a souligné que depuis le début du Ramadhan, il a perdu environ 7 kg grâce à l’activité physique qu’il pratique dans la forêt adjacente à son quartier «Dechra» de la ville de Ain Beida.



Les salles de musculation bondées de monde



Devant les salles de musculation de Ain Beida, des essaims de jeunes affluent, notamment durant l’heure précédant l’Iftar, alors que d’autres groupes de jeunes préfèrent s’y rendre juste après le f’tour. Parmi les jeunes approchés par l’APS, certains considèrent le mois de Ramadhan comme une période propice pour faire du culturisme, soulignant, à ce propos, que la profusion et la variété de nourriture garnissant la meïda de l’Iftar constitue une motivation importante pour pratiquer ce type de sport qui nécessite d’ingérer beaucoup de vitamines et de protéines. D’autres estiment, pour leur part, que le mois de Ramadan est la période la plus appropriée pour retrouver la ligne et se débarrasser des graisses corporelles accumulées. A cet effet, Youghourta Chaieb, entraîneur et propriétaire d'une salle de musculation dans le quartier El Amal de Ain El Beida, a affirmé, que le nombre de partisans de ce sport augmente de 30% à chaque mois de Ramadhan. Cependant, en raison de son expérience, dans ce domaine précisément, et pour avoir entraîné des athlètes, il considère que le culturisme pendant le mois de Ramadhan peut nuire au sportif plus qu’il ne lui est bénéfique, à cause, dit-il, de la baisse du taux de glycémie et de la déshydratation du corps. Dans ce contexte, M. Chaieb a soutenu qu’il lui arrive souvent de sustenter des jeunes qui font des malaises ou perdent connaissance en faisant du sport, leur faisant ainsi rompre prématurément le jeûne.



Le sport durant Ramadhan comporte des risques pour la santé



Dans une déclaration à l’APS, le médecin de l’USM Ain El Beida, Rafik Marrakchi a rappelé l’importance du sport et ses répercussions positives sur la santé, mettant l’accent, toutefois, sur les conditions et les règles régissant la pratique du sport durant le mois béni, qui doit être, selon lui, pratiqué sous certaines conditions et dans un certain environnement, auquel cas cela peut devenir néfaste pour la santé.

Ce même médecin a souligné, aussi, que l'exercice physique chez des personnes qui ne pratiquent pas de sport tout au long de l'année n'est pas recommandé durant le mois du Ramadhan, ajoutant qu’il est préférable de faire du sport en dehors de ce mois. S’agissant de l'environnement et du moment idoine de s’adonner à une activité physique pour les personnes habituées, M. Marrakchi recommande de faire du sport dans la chaleur pour ne pas exposer l’organisme à la déshydratation, ce qui peut entraîner des problèmes de santé comme l’insuffisance rénale ou la crise cardiaque.

Quant au «timing» approprié pour la pratique du sport, l'heure précédant l’Iftar reste la plus adéquate en raison de sa proximité avec l’Adhan, afin que les sportifs puissent rapidement compenser la perte d'énergie et l'eau, et ce, à condition que l’activité physique n’excède pas les 45 minutes, a-t-il précisé.

Il a également affirmé qu’il est souhaitable de faire du sport 3 heures après le f’tour pour que le corps puisse digérer la nourriture ingérée et retrouver l'énergie nécessaire à l'effort musculaire. Le médecin de l’USM Ain El Beida a fait savoir, par ailleurs, que les meilleurs sports préconisés durant le mois de Ramadhan ne doivent pas nécessiter un effort physique, tels que le culturisme et le football, citant à cet effet la marche, le jogging et le vélo.