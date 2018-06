Partis politiques : Le mouvement El-Islah salue les décisions de Bouteflika

Plutôt timide ces dernières semaines, la classe politique ne réagit que par à coups depuis le début du mois sacré. Ses activités se comptent sur les doigts d’une main même si certaines formations veulent marquer leur présence sur le terrain. A l’exemple du Mouvement El Islah qui salue, par la voix de son président, la décision du Président de la République prise lors du dernier Conseil des ministres, portant retrait de toute augmentation de droits sur les documents administratifs.

Pour Filali Ghouini, cette mesure constitue une bonne nouvelle pour les citoyens et un véritable soulagement devant les appréhensions soulevées par l’annonce de la hausse de ces taxes dans le projet de la loi de finances complémentaire 2018.

«Nous appelons dans le même d’ordre d’idées à la mise en place de plus de mesures sociales dans le but de soulager les citoyens et les larges couches de la société aux revenus modestes», a-t-il plaidé depuis Sétif où il a animé, avant-hier, une conférence en présence de cadres et militants. Il va encore plus loin en suggérant la révision des allocations versées aux personnes aux besoins spécifiques afin de préserver la dignité de cette catégorie de la société. Rappelant le caractère social de l’Etat, le président d’El Islah croit dur comme fer, à juste titre d’ailleurs, qu’il ne peut y avoir de décollage économique sans une vision économique claire.

«Notre parti propose la mise en place de grands ateliers économiques encadrés par des compétences nationales qui doivent être dotées de tous les outils de travail nécessaires pour présenter une stratégie devant assurer le décollage économique espéré», a-t-il expliqué, qualifiant de «vague» le nouveau modèle économique pour la simple raison que celui-ci n'était pas, à ses yeux, le résultat d'un «effort algérien».

Au volet politique, Ghouini évoquant la présidentielle de 2019 rappelle à ce sujet que son parti était parmi les premiers à annoncer officiellement sa participation à ce rendez-vous électoral «déterminant».

«Maintenant pour les modalités de participation et les détails inhérents à ce scrutin, l’on sera fixé lors conseil de la choura qui sera organisé cet été, à l’occasion de la tenue de la 10e édition de l’université d'été de notre Mouvement», a-t-il révélé avant de réitérer son appel à «consolider» la réconciliation nationale et le parachèvement de ses objectifs.

Le chef d’El Islah insistera, par ailleurs, sur «l'urgence» de traiter les dossiers en suspens et rappelle que sa formation avait appelé à un dialogue national «élargi» pour arriver à un consensus politique qui constitue, selon lui, la solution aux problèmes que vit notre pays.

Le terme ‘‘consensus’’ était également sur toutes les lèvres au sein du Front des Forces Socialistes à l’occasion du Conseil extraordinaire de la fédération d'Alger, tenu dans la soirée de vendredi, en présence du Premier secrétaire du parti. Hadj Djilani a mis à profit cette opportunité pour lancer des messages politiques et réitéré les positions de la formation du défunt Aït Ahmed. «Le consensus prôné par le FFS exige l'instauration d'un Etat de droit qui garantira l'ensemble des droits politiques, sociaux, économiques et sécuritaires des citoyens», a-t-il soutenu, assurant que sans le respect des pluralismes politique, linguistique, syndical et des libertés fondamentales, ce même consensus ne peut se concrétiser.



Le FFS insiste sur l’équation consensus-État de droit



Le leader du FFS estime à ce propos que l’unique issue pour faire face aux multiples dangers qui guettent le pays réside dans la reconstruction du consensus national avec la participation de tous les acteurs politiques et sociaux et réitère par-la même l'appel du plus vieux parti d’opposition pour la préservation de l'Etat social contre les dangers du système libéral. Rappelant que la feuille de route de l'instance présidentielle du FFS donne la part belle à la «restitution» du parti aux militants, Hadj Djilani considère que le Front des Forces Socialistes n’a aucun problème à faire son autocritique et à étendre les espaces de débats en son sein. «Nous croyons vraiment à cette démarche et je peux vous assurer qu'un parti incapable de se critiquer lui-même ne peut dialoguer et nouer des liens de confiance avec le peuple», a-t-il indiqué, non sans déclarer que les objectifs de sa formation ne peuvent être réalisés sans une «meilleure» organisation organique.

A propos justement de l’organique, le chef du FFS a souligné que la section d’Alger trouve sa mission dans la concrétisation de la stratégie du parti à l'échelle locale et invité à cette occasion les militants et les cadres à faire de ces sections un espace de «débats» et «d'échanges» avec toutes les catégories de la société, notamment les jeunes, les femmes et les syndicalistes. S. A. M.