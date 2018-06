Projet de loi de finances complémentaire : Renforcement de la croissance

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a présenté, hier, le projet de loi de finances complémentaire (LFC-2018) devant les membres de la commission des finances et du budget de l’APN.

Lors de son exposé, M. Raouya a indiqué que «le projet de la LFC-2018 s’inscrit dans le cadre des efforts visant la poursuite de la politique de soutien au budget et le renforcement de la croissance économique», précisant que ce texte «ne touche ni à la structure ni aux grands équilibres de la loi de finances (LF) 2018». Concernant les dotations budgétaires supplémentaires, M. Raouya a indiqué qu’«il s’agit de l’ajout d’un montant de 500 milliards DA en Autorisations de programme par rapport à la loi de finances initiale». «Les 500 milliards DA en autorisations de programmes pour l’année 2018 ont été proposés dans le chapitre «Réserves de dépenses imprévues», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’il a été proposé l’institution d’un droit additionnel temporaire à percevoir, en plus des droits douaniers, et dont le taux sera fixé entre 30 et 200% applicable aux opérations d’importation de produits destinés à la consommation, et ce en vue de rééquilibrer la balance des paiements, booster la production nationale et préserver les outils de production.

Le ministre a expliqué, à ce propos, que les filières de la production nationale souffrent de la concurrence directe des importations considérables, dont certaines bénéficient des mesures de subvention dans le pays d’origine et entrent généralement le marché algérien à travers le système d’achat par franchise des droits douaniers, ce qui impacte lourdement notre économie.

Ainsi, la mesure proposée s’inscrit dans le cadre des démarches visant à protéger la production nationale et la défense commerciale prévue dans l’ordonnance n 03-04 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, modifié et complété, a-t-il fait savoir. Cette proposition, poursuit le ministre, découle des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui permettent, à titre exceptionnel, aux pays concernés de prendre des mesures de défense de leur production nationale contre les importations considérables qui portent préjudice à leur économie.

Concernant le droit d’exonération ou de réduction des droits, impôts et taxes, mis à part la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux produits manufacturés qui entrent dans le cadre des activités industrielles naissantes, M. Raouya a affirmé que les pouvoirs publics, dans un souci d’encouragement de la création d’emploi et du renforcement de la croissance économique, ont adopté une politique d’incitation à l’investissement pour les projets qui revêtent une importance économique, ainsi que pour le partenariat.

Rappelant les exonérations fiscales offertes en phase de réalisation et en phase d’exploitation, le ministre a précisé que l’avantage octroyé au titre de la TVA sur les produits destinés à la vente est préjudiciable pour la trésorerie des entreprises qui se trouvent alors en situation d’anticipation structurelle, en raison de l’imposition de la TVA sur certaines acquisitions, car ne pouvant la déduire durant les opérations de vente, qui bénéficient elles de l’exemption de la TVA en vertu de l’article 18 de la loi 16-09 relative à la promotion de l’investissement.

M. Raouya a expliqué que ce cadre juridique porte préjudice aux opérateurs économiques qui se tournent vers l’acquisition de leurs équipements, car obligés de supporter la TVA sans avoir la possibilité de la récupérer, puisque le produit fabriqué ayant été acheté se trouve exempté de la TVA. Le ministre des Finances a proposé l’exclusion du bénéfice de l’exemption de la TVA pour les opérations de vente qui interviennent dans le cadre des activités industrielles issues des avantages fiscaux énoncés à l’article 18. Il a indiqué, à ce titre, que l’alinéa relatif à l’achat par exemption de la TVA pour les intrants destinés à ces produits exemptés de la TVA a perdu sa raison d’être. Concernant les autres avantages supplémentaires jugés largement incitatifs visés à l’article 18, M. Raouya a précisé qu’ils restent maintenus et sans aucun changement.

Quant à la 3e mesure, elle concerne l’exonération de la TVA accordée en vertu des dispositions de l’article 61 de la LFC pour 2009 et de l’article 18 alinéa 2 de la loi No 16-09 relative à la promotion de l’investissement au titre de la commercialisation des véhicules fabriqués localement, et ce à partir de la parution de cette loi.

L’exonération de la TVA pour l’industrie automobile visait à rendre les véhicules fabriqués en Algérie plus compétitifs en termes de prix par rapport aux véhicules importés, a précisé M. Raouya. (APS)