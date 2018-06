Rencontre de la Sonatrach sur les opportunités des entreprises algériennes : Reportée à septembre

Les Journées d’information sur les opportunités pour les entreprises algériennes, initialement prévues par Sonatrach en juin courant à Alger, ont été reportées au 9 et 10 septembre 2018, a indiqué dimanche cette compagnie nationale des hydrocarbures dans un communiqué. Ces journées d’échanges et d’informations sur les perspectives de développement du groupe Sonatrach et les marchés inscrits dans son plan à moyen terme 2018-2022 entrent dans le cadre de sa stratégie à l'horizon 2030 (SH2030). Cet évènement vise la promotion de l’outil national, le renforcement des relations commerciales avec les entreprises locales et la contribution aux efforts de réduction des importations, a encore rappelé Sonatrach.

À ce propos, le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, avait déclaré récemment que l'objectif de ces Journées d'information était d'avoir un nombre important d'entreprises algériennes qui puissent répondre au développement de cette compagnie dans les domaines de pétrole et du gaz. «C'est un événement très important pour Sonatrach, car il nous permettra de découvrir des entreprises qui ont un savoir-faire et avoir une vision plus claire sur les capacités locales et les aider à travers leur intégration dans notre plan de développement», a-t-il avancé.