Concours historique et religieux : Les enfants récitants du Coran distingués

Le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a présidé, à Dar El-Imam (Mohammadia), la cérémonie de remise de prix en l’honneur des enfants récitants du Coran et lauréats du concours religieux et historique.

En présence du directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger, M. Boudraâ Zouhir, qui, en félicitant les garçons et filles lauréats de ce concours, a déclaré que cette compétition de «récitation et de psalmodie du Coran se veut une tradition à perpétuer, à travers laquelle on apprend aux enfants les vertus de la lecture du Coran, par le fait que son message est avant tout éducatif». Il ajoute que l’objectif est de créer, à travers l’attachement des enfants au Saint Coran, et à son message éducatif, un lien pour renforcer leur attachement à leur patrie et à son histoire». C’est pourquoi, explique-t-il, «le concours à été élargi à un concept interactif, pour ne pas se limiter à la psalmodie et à la récitation du Coran, mais aussi avoir la possibilité de poser aux enfants des questions sur la religion et l’histoire de leur pays».

La 3e édition de ce concours était réservée à deux catégories, celle pour enfants âgés de moins de quatorze ans, et celle pour les adolescents âgés de quinze à dix-huit ans. La compétition a consisté essentiellement en la récitation de deux sourate du Coran, un hadith et une question sur un fait ou une personnalité historique. M. Boudraâ Zouhir a félicité les participants qui sont venus «de 700 mosquées et plus de 20 écoles coraniques à travers le territoire de la wilaya d’Alger». Cette large participation, ajoute le directeur, «nous pousse à œuvrer à l’aménagement d’écoles coraniques à travers la wilaya, pour inciter les enfants à apprendre la récitation du Coran, en ce début des grandes vacances». Les lauréats du concours, au nombre d’une trentaine, ont tous reçu leurs cadeaux des mains du wali d’Alger et des responsables de sa délégation. Mais pas que ça, puisque les participants venus nombreux avec leurs familles ont écouté la conférence de M. Mohamed Rédha Hamdouche sur «L’effet du Coran dans le processus d’éducation des enfants».

L’intervenant a fait savoir qu’«en plus de son message humain, le texte coranique renforce l’esprit d’apprentissage des savoirs, fortifie la cohésion sociale et consolide le sentiment patriotique chez l’enfant».

Il est utile de signaler que la 15e édition du Prix international d’Alger de récitation, de psalmodie et d’exégèse du saint Coran a débuté, mardi dernier (5 juin), au palais des Expositions (Pins-Maritimes), avec la participation de 53 pays musulmans et des communautés musulmanes établies dans les pays occidentaux, sous l’égide du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Dans ce sillage, un autre concours national d’encouragement des jeunes récitants du Coran sera organisé en parallèle au profit des enfants de moins de 15 ans.

Institué en 2003 sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le Prix international d’Alger de récitation, de psalmodie et d’exégèse du Coran se veut une tradition à perpétuer, à travers laquelle des récitants venus de plusieurs pays musulmans concourent à un même but et traduit l’attachement du peuple algérien à ce Livre sacré et à sa religion. Des présents seront remis aux lauréats de ce concours, lors d’une cérémonie prévue le 27 Ramadhan, à la Grande mosquée d’Alger.

