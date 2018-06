Foyer des personnes âgées de Bab Ezzouar : Vers le renforcement des capacités d’accueil

Les pensionnaires du centre d’accueil des personnes âgées à Bab Ezzouar étaient heureux, samedi, de recevoir la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, et M. Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en compagnie de wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, venus partager leur quotidien l’espace d’un ftour en ce 24e jour de Ramadhan. La visite des deux ministres au centre pour personnes âgées de Bab Ezzouar pour le partage du repas de la rupture du jeûne avec les pensionnaires du centre a créé une atmosphère de chaleur familiale que les pensionnaires n’ont pas manqué de saluer, et remercier ce geste de compassion et de solidarité. Très émue par l’accueil qui lui a été réservé, la ministre de la Solidarité nationale, Mme Eddalia a déclaré que le prise en charge de cette catégorie particulière de la société doit être la responsabilité de tout un chacun. «C’est pourquoi, ajoute-t-elle, cette visite est ce qui permet de créer un climat de convivialité et de rapprochement entre les pensionnaires du centre, les autorités locales et les responsables du ministère de la Solidarité nationale, particulièrement en ce mois béni de Ramadhan et à la veille de l'Aïd.»

Mme Eddalia a, par ailleurs, fait savoir que les foyers publics sont des institutions sociales qui offrent un hébergement et une prise en charge sur le plan sanitaire, afin d’assurer les meilleures conditions pour le bien-être des pensionnaires, qui, la plupart, dit-elle, «préfèrent les centres de l'État à leurs familles auprès desquelles elles ne se sentent pas en sécurité». En répondant à une question sur l'application du décret exécutif pénalisant les enfants qui abandonnent leurs parents, la ministre a indiqué que «certains pensionnaires étaient venus de leur propre gré, et que l'État, par les moyens qu’il mobilise, est disposé à leur assurer un excellent accueil et une meilleure prise en charge». À cet effet, la ministre a exhorté les citoyens à accorder une attention particulière aux personnes âgées.

La ministre de la solidarité a signalé, dans ce sillage, le fait que «l’État travaille au renforcement des capacités d’accueil, à travers des projets de construction de nouveaux centres qui viendront s’ajouter aux 33 foyers pour personnes âgées à travers le territoire national». Les pensionnaires du centre ont reçu aussi, à la fin de cette visite, des cadeaux symboliques, offerts par le ministère de l’Habitat.

T. K.