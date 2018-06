Energie électrique : Exportation future vers des pays voisins

L’Algérie compte à l’avenir exporter de l’énergie électrique «vers des pays voisins frères une fois qu’elle aura consacré son autosuffisance dans le domaine», a déclaré, à partir de Blida, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni. «Dans un premier temps, nous comptons nous lancer, durant les années à venir, dans l’exportation de l’énergie électrique vers la Libye (3000 Mgwt) et la Tunisie (300 Mgwt)», a indiqué Guitouni, lors d’une visite d’inspection d’un nombre de projets relevant de son secteur à Blida, signalant une action, en cours, en vue de la réalisation et du renforcement des réseaux de transport de cette énergie de l’Algérie vers ces deux pays. Cette démarche a été envisagée suite au relèvement de la couverture nationale en énergie électrique à 99 % actuellement, contre pas plus de 30% en 2000, a-t-il ajouté, affirmant la volonté du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, depuis son investiture, à relier l’ensemble des régions du pays, dont le Grand Sud, aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens. Le ministre a signalé également une hausse des capacités de production de l’énergie électrique à 18.000 Mgwt actuellement, contre 5000 Mgwt en 2000, grâce à la mise en service de nombre de projets stratégiques ayant coûté des sommes colossales au Trésor public, a-t-il fait savoir. Mustapha Guitouni a procédé, à l’occasion, à l’inauguration de la centrale électrique de Boufarik, dotée d’une capacité de production de 702,129 Mgwt. Un projet qualifié de «stratégique» et appelé à contribuer, avec d’autres projets similaires actuellement en chantier à travers le pays, à porter les capacités de production nationale à 25.000 Mgwt à l’horizon 2025. «Une importance extrême est conférée à ce projet, abrité par une assiette de 15 hectares, qui est appelé à renforcer l’alimentation des wilayas du centre du pays en énergie électrique», a souligné le ministre. L’opportunité a, aussi, donné lieu à l’inauguration, au niveau de la même ville de Boufarik, d’un centre transformateur de 220/60 kv. Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya par une halte dans la région montagneuse de Souhane, où il procédera à la mise en service d’un réseau de gaz naturel au profit de 116 foyers, au même titre que deux réseaux publics de distribution de gaz et d’électricité dans la région de Djebabra, située également en montagne.