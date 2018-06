Plus de 50.000 logements de différentes formules attribuées hier dans les 48 wilayas : 12 ministres président les cérémonies

Le secteur de l’habitat connaît la plus grande opération de distribution d’unités d’habitation et de lotissements sous l’égide du ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, avec la participation de 12 ministres du gouvernement.

La wilaya d’Alger bénéficiera de 2.000 unités de logement de formule location-vente (AADL). Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère pour la relance des projets en retard ou à l’arrêt. L’opération d’attribution des logements se déroulera à la salle omnisports de Chéraga et verra la présence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia et le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Neuf autres ministres participeront à cet évènement et se chargeront de lancer l’opération parallèlement à partir de neuf wilayas, il s’agit d’Annaba pour le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, Djelfa pour le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, et Oran pour la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, supervisera, de son côté, le lancement de l’opération à partir de la wilaya de Batna, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, à partir de Béchar, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, de Constantine et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, à partir de Mascara. A Illizi, l’opération sera lancée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, tandis que le ministre du Commerce, Saïd Djellab s’en chargera à partir de Bouira.

-----------------//////////////////////

Tizi-Ouzou

Programme de 4.700 unités

La totalité du programme de 4.700 logements location-vente (AADL) en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi-Ouzou sera livrée d’ici juin 2019, a-t-on appris lors d’une réunion de la commission urbanisme et habitat de l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Selon une situation présentée lors de cette rencontre présidée par le président de cette même commission, Saïd Farsi, et à laquelle étaient présents les représentants des directions concernées par ce programme, le directeur local de l’AADL, Aloui Lakhel, a précisé aux élus que «le programme des 4.700 unités sera livré dans sa totalité en juin 2019, si aucune contrainte ne viendrait à perturber l’avancement des travaux».

M. Aloui qui a déploré les «oppositions parfois farouches de citoyens pour l’implantation de projets sur des terrains domaniaux», a ajouté que des livraisons partielles seront effectuées avant cette échéance de juin 2019 dans certains sites. Il a rappelé que ces 4.700 logements sont répartis sur le pôle d’excellence de Oued Fali dans la commune de Tizi-Ouzou (2.000 unités), le nouveau pôle urbain d’Imllel dans la commune d’Azazga (1.000), Draa El Mizan (1.000), Aghribs (500) et Tamda dans la commune de Ouaguenoune (200). Il a ajouté que concernant le programme de 1.000 logements inscrit à l’indicatif de la wilaya au titre de l’exercice 2017 et qui est implanté au pôle d’excellence de Oued Fali, les travaux seront entamés «incessamment». S’agissant des 7.000 nouvelles unités, accordées à la wilaya durant cet exercice, le choix des sites d’implantation a été effectué. Les localités qui vont accueillir ces 7.000 logements, sont Tamda (Ouaguenoune), Aghribs, Draa El Mizan, Boghni, Azazga, Oued Fali (Tizi-Ouzou), et Draa Ben Khedda où deux sites ont été choisis. M. Farsi a insisté entre autres sur l’importance de réaliser des équipements publics au sein de ces nouvelles cités. Le président de l’APW, Youcef Aouchiche, qui a assisté à cette réunion de travail à laquelle étaient également présents des souscripteurs des programmes AADL, a regretté, pour sa part, le retard «énorme dans la réalisation des 4.700 logements» et instruit la commission urbanisme et habitat d’effectuer des sorties régulières sur le terrain et de tenir des réunions périodiques pour suivre l’avancement des travaux. Exprimant la disponibilité de l’APW à contribuer à la levée des éventuelles contraintes qui pourraient perturber les chantiers, il a indiqué que l’objectif est la livraison du programme des 4.700 logements «dans les meilleurs délais» et des deux autres programmes dans les délais contractuels.

-----------------//////////////////////

Mascara

Relogement de 1.709 familles



1.709 familles ont été relogées hier à la veille de la célébration de la nuit destin, (27e jour de ramadhan,) dans plusieurs communes de la wilaya, soit 332 logements et 1.377 arrêtés d’aides à l’habitat rural et ce lors d’une cérémonie présidée par les autorités locales. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme du Président de la République portant modernisation des villes de la wilaya et amélioration des conditions de vie des citoyens, après de longues années d’attente pour les familles concernées qui habitaient des bidonvilles. «C’est la fin de notre calvaire qui a duré de longues années, Dieu merci. Je tiens à saluer les efforts des autorités de la wilaya à leur tête le wali pour ces logements qui nous permettront de vivre dans des conditions décentes», s’est réjouie Fatima, femme bénéficiaire de cette opération de recasement. Selon les détails fournis par les responsables de la cellule de communication, cette opération touchera beaucoup de familles, et l’opération de relogement se poursuivra plus tard. Par ailleurs, 260 familles dans la commune d’Oued Taria auront leurs clés de logements sociaux locatifs et 72 logements LPL seront attribués à leurs bénéficiaires dans la commune de Mascara à l’occasion du 27e jour du ramadan et dans le cadre de la célébration de la Nuit du Destin (Leilat El Qadr), une opération partielle de distribution de logements a été retenue à laquelle s’ajoute la remise de 1.377 arrêtés d’aide à l’habitat rural dans plusieurs communes de la cité de l’Emir ; 65 à Ain Farès, 30 pour Zahana, 104 pour Oued El Abtal, 156 pour Tighennif, 214 pour Ghriss, 51 Oued Taria, 87 pour Bouhanifia, 129 pour Mohamadia, 145 pour Hachem, 99 pour Oggaz, 78 pour Sig, 82 pour Tizi, 102 pour El Bordj et 35 pour Mascara. Sur instruction du premier magistrat de la wilaya, la Direction de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) remettra les clés aux bénéficiaires figurant sur les listes publiées, vérifiées et confirmées. Cette opération programmée durant ce mois sacré de ramadhan à la grande satisfaction de la population qui a connu cette année un grand soulagement avec l’attribution de différentes quota de logements dans ses différents types.

A. Ghomchi

-----------------//////////////////////

El-Oued

Affichage de la liste des bénéficiaires



La liste nominative des bénéficiaires d’une tranche de 1.707 logements de type public locatif (LPL) a été rendue publique hier dans la commune d’El-Oued, a-t-on appris des services de la wilaya. L’affichage des listes des bénéficiaires de ces logements réparties entre la cité «8-Mai-1945» et le quartier Sidi-Mestour, s’ajoute à une autre opération concernant l’attribution de 5.000 lots de terrain à bâtir localisés dans les quartiers Sidi-Mestour (1.500 lots), Gara-Ouest (500 lots), Taksebt (500) et Ouaziten (2.500), a-t-on indiqué. Les services de la wilaya ont fait état aussi du déblocage, dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement, de 16,4 milliards DA, dont 8 MDA puisés sur budget de wilaya et le reste du budget sectoriel (direction de l’urbanisation et de la construction DUC). Le wali d’El-Oued, Abdelkader Bensaid, a affirmé que les services concernés de la wilaya s’emploient à l’accélération de la réalisation et l’attribution des logements aux bénéficiaires, notamment les couches défavorisées, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à juguler la crise de logement. L’attribution des lots de terrain à bâtir concomitamment avec l’opération d’attribution de logements s’inscrit au titre de la diversification de l’offre immobilière, a souligné M. Bensaïd dans un communiqué émanant des services de la wilaya. Au moins 21.924 lots de terrain, répartis sur 131 sites, ont été dégagés à travers 27 des 30 communes que compte la wilaya d’El-Oued, pour satisfaire la demande croissante sur ce type d’habitat. De cette tranche, 9.000 lots ont été déjà attribués et l’opération se poursuit pour satisfaire le plus grand nombre de demandes.

-----------------//////////////////////

Constantine

La fin des bidonvilles

Au moins 1.762 logements devaient être attribués hier soir à Constantine mettant ainsi un terme aux abris de fortune ayant dénaturé le visage avenant de la ville, indique-t-on à la wilaya pour qui le programme d’éradication des bidonvilles est en voie de parachèvement.

L’opération d’attribution des logements, qui entre dans le cadre du programme décidé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, visant l’éradication de l’habitat précaire, constitue une des dernières opérations des chantiers de débidonvillisation de la ville, souligne-t-on. Depuis 2012 à ce jour, plus de 16.000 familles qui occupaient des sites précaires à Constantine ont été relogées donnant lieu à l’éradication, selon les chiffres avancés au début des années 1990, à environ 18.000 taudis construits à El Mansourah, Daksi, El Ménia, Bardo, la zone industrielle, Boumerzoug et Aouinet El Foul, entre autres. Durant cette période, une des plus grandes concentration de taudis, le bidonville Fedj Errih, un site précaire datant de l’ère coloniale où habitent 1.300 familles, a été éradiqué et les habitants du site transférés à la ville Ali Mendjeli, sous des toits décents. S’en est suivi, entre autres, l’éradication des favelas de la cité El Gammas et puis des frères Abbas (Oued El Had) et également les bidonvilles Djaballah 1 et 2 en 2013, avec pas moins de 1.793 habitations précaires éradiquées et autant de familles relogées dans un meilleur cadre. «Depuis des années des efforts colossaux ont été fournis à Constantine pour venir au bout de l’habitat précaire et concrétiser sur le terrain le programme de résorption de l’habitat précaire», indique à l’APS le directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), Abdelghani Dib. Auparavant, au début des années 2000, l’immense bidonville «New York» qui séparait la cité Daksi et le très populeux quartier d’El Gammas, avait été éradiqué à la faveur d’une vaste opération de relogement ciblant environ 2.000 familles qui y vivaient dans des conditions dégradantes.

Non loin de cette zone, et en contrebas du quartier populaire de Oued El Had, un autre bidonville appelé «Al Qahira» abritait plus de 5.000 habitants, tous relogés à la ville Ali Mendjeli, au même titre que les familles qui occupaient les bidonvilles des carrières «Lantini et Gance» et «Tanoudji», des sites précaires qui défiguraient les deux sommets de la ville (Djebel El Ouahch et Ziadia) et le quartier antique Emir Abdelkader (ex-Faubourg Lamy). «Nos efforts sont concentrés actuellement sur l’éradication des quelques petits bidonvilles persistant encore et la récupération d’assiettes foncières», souligne le DG de l’OPGI, indiquant qu’un «effort particulier» est déployé dans ce sens au chef-lieu de wilaya.