« Prix du quartier le plus propre » : Quand les jeunes s’impliquent dans la revalorisation de la casbah

Le «Prix du quartier le plus propre et le mieux animé de La Casbah» a été décerné, samedi soir, au quartier populaire d’El-Koudia. Un quartier dont les habitants, surtout les jeunes, ont su faire la différence par leur prise de conscience et pu rendre à l’ancienne médina, perle de la baie d’Alger, son ambiance d’antan en cette occasion du mois béni de Ramadhan.

Organisé par L’association Sauvons La Casbah d’Alger (ASCA), ce concours intitulé «LayaliCasbate El-Djazaïr» en est à sa troisième édition, cette année.

Le concept est simple : encourager les habitants de La Casbah à s’investir davantage dans l’animation de leur quartier et sa propreté, et inviter les citoyens à le fréquenter.

«L’association a sélectionné 60 personnes divisées en six groupes, avec un îlot pour chacun», a déclaré la présidente de l'Asca, Mme Houria Bouhired, qui affirmé que «ces îlots seront tous récompensés pour les efforts qu’ils ont déployés pour le respect de l’environnement et l’animation de leur quartier». «Nous avons observé des résultats probants. Pour l’année prochaine, nous projetons d’étendre le processus, après adaptation, sur l’ensemble de la capitale, et pourquoi pas l’ensemble des villes algériennes», a-t-elle proposé.

Mme Bouhired a souligné que ce concours, aussi simple soit-il, a réveillé une prise de conscience sans précédent chez les jeunes des quartiers de La Casbah. Selon elle, «la situation que connaît La Casbah d’aujourd’hui résulte en grande partie de la méconnaissance de l’histoire des lieux».

Elle a fait savoir que l’association organise des formations pour conter l’histoire de La Casbah, notamment l’histoire de la cité qui a été le berceau de la Révolution. «Les habitants se sont réappropriés, aussi vite, leur quartiers. Aussi, aujourd’hui, ils ne se contentent plus d’être des simples locataires, mais ce sont également des protecteurs de leur houma», a-t-elle expliqué.

La présidente dit d’ailleurs que l’ASCA a récupéré ceux qui expriment le désir de s’intégrer à la société formelle. «Nous avons convaincu des personnes qui étaient au ban de la société, à rejoindre notre association pour démarrer une autre vie. Nous avons même réussi à réinsérer 50% des cas au sein de la société», a-t-elle dit avec fierté.

Cet exploit a poussé la présidente de l’association à lancer un appel franc aux pouvoirs publics pour accompagner ces jeunes afin qu’ils restent mobilisés en permanence. «Il faut trouver une solution pour soutenir notre démarche. Faute de moyens, nos actions risquent de s’essouffler», a-t-elle regretté, tout en soulignant qu’il ne faut pas négliger le dynamisme de ces jeunes, disposés à rejoindre l’autre rive au péril de leur vie ou être embrigadés par des groupes de terroristes pour donner un sens hypothétique à leur avenir. «Les jeunes chômeurs sont toujours en attente d’une reconnaissance officielle et gratifiante», a-t-elle dit.

Par ailleurs, Mme Bouhired a affirmé que bien que classée au patrimoine de l’humanité depuis 1992 par l’UNESCO, La Casbah souffre toujours des séquelles du temps qui passe et de l’incivisme de certains. Pourtant, les autorités locales et le mouvement associatif déploient des efforts considérables, mais la présence permanente de détritus de différentes formes continue à dégrader son environnement et à empêcher parfois les actions de revalorisation. «Cette situation est l’un des reflets des incivilités d’une frange de la population que nous devons combattre inlassablement», a-t-elle insisté.

L’intervenante a affirmé que l’association qu’elle gère a mobilisé et formé les jeunes chômeurs des quartiers, pour les initier à l’enlèvement des détritus qui leur empoisonne la vie, et à récupérer les gravats et les matériaux issus des démolitions qui peuvent servir encore.

Parmi les autres initiatives menées par l’association, sa présidente nous apprend que celle-ci multiplie, depuis maintenant cinq années, des actions ponctuelles, telles que la tenue de la Journée nationale de La Casbah, l’institution de la récompense de la maison la mieux entretenue, le concours du meilleur artisan...

«Ces actions ont été gratifiantes pour La Casbah, puisque, dans chaque quartier, les jeunes continuent à assumer une permanence ponctuelle à son entretien», a-t-elle assuré.

Sarah A. Benali Cherif