Pour faire face à l’exploitation illégale des plages, M. Bedoui : « Renforcer le rôle des commissions de sécurité »

«L’accès aux plages autorisées à la baignade au niveau de l’ensemble des wilayas côtières est totalement gratuit» pour tous les citoyens qui sont «par la force de la loi» propriétaire de ces espaces, c’est qu’a affirmé le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

Lors de l’ouverture, hier, de la rencontre nationale consacrée aux préparatifs de la saison estivale, organisée au Palais des nations, Noureddine Bedoui s’adressant aux walis des wilayas concernées insistera sur l’application rigoureuse de ses instructions à travers renforcement du rôle des commissions de sécurité au niveau des wilayas côtières pour faire face à l’exploitation illégale des plages. «Nous exhortons les walis à consolider le rôle des commissions de sécurité dans les wilayas côtières pour faire face aux squatteurs de plages et mettre un terme à tout dépassement en vue de protéger les droits et acquis des estivants et préserver ces espaces qui sont, par la force de la loi, la propriété des citoyens», a précisé le ministre de l’Intérieur en présence des ministres du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab et de la Culture, Azzedine Mihoubi.

Les quatre ministres se sont retrouvés pour tracer une feuille de route et assurer une intersectorialité, à savoir ceux du Tourisme, la Culture, le Sport et l’Intérieur en présence des walis de la République. Programme d’animation culturelle, activités sportives, aménagement et surveillance des plages sont autant de questions sur lesquelles les quatre départements doivent s’organiser et prendre leurs engagements chacun en ce qui le concerne.

Parmi les mesures annoncées par M. Bedoui en sus de la gratuité de l’accès à la plage, «les prix accessibles des équipements pour toutes les bourses», l’assurance de prestations d’un service de qualité ainsi que l’organisation et la structuration des parkings assurant la sécurité du bien de l’estivant venant passer du bon temps au niveau de la plage. «Les commissions suscitées doivent également», assurer la sécurité des personnes et de leurs biens» ajoutera le membre du gouvernement. Le conférencier a saisi l’occasion pour mettre en avant l’importance de l’affichage des prix par les commerçants au niveau des 417 pages autorisées à la baignade situées dans les 14 wilayas côtières qui attirent durant les trois mois de l’été des dizaines de millions d’estivants locaux et étrangers.

Il ajoutera que pas moins de 20.000 gendarmes tous grades confondus (police judiciaire, équipes cynophiles, hélicoptères, hommes grenouilles, élément de la sécurité routière) seront mobilisés dans le cadre du Plan Delphine, déclenché par le Commandement de la Gendarmerie nationale comme à chaque période afin de sécuriser les estivants et leurs biens dans les villes du littoral algérien. Outre les gendarmes, M. Bedoui précisera également le Plan Bleu de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) renforce davantage la sécurité des citoyens au niveau des plages intra muros.

La Protection civile n’est pas en reste. Cette année, la Direction générale de la protection civile (DGPC) prévoit la mise en place dispositif opérationnel destiné à la surveillance des plages autorisées à la baignade, afin d’assurer la sécurité des estivants, et cela du 1er juin au 30 septembre de 9h00 à 19h00.

18.000 agents de la Protection civile et saisonniers ont été affectés au niveau des plages. Un dispositif qui comprendra des moyens matériels supplémentaires, dont des embarcations pneumatiques d’intervention, ainsi que les matériels collectifs et individuels.

Le ministre de l’Intérieur annoncera le lancement de la 1re édition de la campagne de nettoyage des plages au courant de cette année sous l’intitulé «Tous pour préserver l’environnement».

Un concours pour sélectionner la plus plage du littoral algérien sera notamment organisée durant cette saison estivale. M. Bedoui a également mis l’accent sur l‘importance d’entretenir les routes et la réparation des panneaux de signalisation afin d’éviter les accidents de la route. Le ministre a rappelé aux walis présent à la rencontre que la politique touristique de l’Algérie reposait sur la «garantie de l’accès libre et gratuit aux plages et la liberté totale pour l’estivant d’utiliser ses propres équipements de plage ou de les louer au niveau de ces espaces ».

Mohamed Mendaci