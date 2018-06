Constantine : 1.762 logements sociaux distribués

Les services de la wilaya de Constantine procéderont aujourd’hui à 21 heures, à la cité Daksi-Abdeslam, à la distribution de 1.762 logements sociaux aux habitants de la vieille ville ayant déjà obtenu une préaffectation. Cette première cérémonie, a indiqué le wali Abdessamie Saïdoun à la radio locale, sera symbolique, en ce sens qu’elle ne concerne qu’une partie des bénéficiaires, en attendant que les clés soient remises au plus grand nombre lors d’un second rassemblement qui sera organisé ultérieurement au niveau du complexe Ahmed Bey. Les familles concernées seront délocalisées vers des logements neufs situés dans l’unité de voisinage 20 de la nouvelle ville Ali Mendjeli (commune du Khroub). Lors de ce même événement, 859 aides au logement rural seront distribuées à des bénéficiaires de différentes communes. Ayant longtemps souffert du phénomène des bidonvilles, la wilaya de Constantine a connu, à la faveur du programme du président, de réels progrès de matière d’éradication de l’habitat précaire. Dès le début des années 2000, le bidonville «New York», situé entre les cités Daksi et El Gammas et déjà vieux de quelques décennies, avait été rasé et les quelque 2.000 familles délocalisées vers les nouvelles villes Ali Mendjeli et Massinissa. Au cours de cette même période, un second bidonville, d’égale importance, Al Qahira , situé à côté de la cité Ameziane, a été également démantelé, et des centaines de familles évacuées à leur tour vers Ali Mendjeli. Par la suite, ce sera au tour des bidonvilles ayant poussé sur les terrains ces carrières Lentini, Gance et Tennoudji, au niveau de la cité Emir Abdelkader (ex-faubourg Lamy) d’être rasés. Suivront d’autres verrues urbaines, à l’image des cités Djaballah 1 et 2 (cité des frères Abbas), Bessif , Meskine , FedjErrih , pour ne citer que les plus importantes. En tout, ce sont quelque 26.000 logements qui ont affectés dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire entre janvier 1999 et la fin de l’année passée. Pour rappel, 10.000 logements sociaux ont été distribués à Constantine en à peine une année, ce qui dénote une dynamique nouvelle dans le secteur.

Issam B.