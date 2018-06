Remise, ce soir après le F’tour, des clés à plus de 50.000 bénéficiaires de logement : Le président Bouteflika tient sa promesse

M. Temmar : « Faire renaître l’espoir dans l’esprit des citoyens et passer le message que l’État est là et ne lésinera pas sur les moyens pour prendre en charge leurs préoccupations. »



Une opération d’envergure de distribution de 50.000 logements, toutes formules confondues, sera lancée à partir d’aujourd’hui dans les 48 wilayas du pays, où des cérémonies de remise des clés aux heureux bénéficiaires sont prévues, ce soir, en simultané, en présence de plusieurs membres du gouvernement.

«C’est une étape qui intervient après un long processus. Distribuer autant de logements à la fois, il faut reconnaître que ce n’est pas une mince affaire, c’est énorme », s’est félicité le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, et de la Ville. Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Abdelwahid Temmar révèle que près de 50% des logements en question sont de type rural (24.000 unités) contre 13.000 logements publics locatifs, appelés communément logements sociaux, 6.000 unités de la formule location-vente (AADL) et 2.600 LSP, aujourd’hui LPA, en sus de la distribution de 3.800 lots de terrains viabilisés et prêts à la construction. Pour le premier responsable du secteur, cette grosse opération ne doit pas constituer une finalité, bien au contraire. Elle doit, renchérit-il, donner matière à consentir davantage d’efforts pour réaliser les objectifs du programme quinquennal du Président de la République. «Croyez-moi ! Ce ne fut pas facile mais grâce aux efforts de toutes les parties concernées, nous avons pu atteindre ce résultat. Bien évidemment, nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin et nous allons faire en sorte à ce qu’il y ait des distributions régulières et périodiques tout en exerçant des contrôles rigoureux pour éviter les détournements», a-t-il expliqué. Il a indiqué à ce sujet que son département prendra en compte le calendrier des fêtes nationales et des fêtes religieuses pour donner une portée symbolique à l’opération, comme c’est le cas pour la veillée du 27e jour de Ramadhan et des fêtes de l’Aid El Fitr. «C’est une façon pour nous de faire partager cette joie mais aussi de faire renaitre l’espoir dans l’esprit des citoyens et passer le message que l’Etat est là et ne lésinera pas sur les moyens pour prendre en charge leurs préoccupations », a-t-il lancé, ne manquant pas de rappeler le processus ayant abouti à ces résultats. «Nous avons dû batailler pour arriver à ce stade. Il fallait faire face à de nombreuses contraintes rencontrées sur le terrain dont le problème du financement que nous avons résolu en partie. Nous avons relancé des projets qui se trouvaient à l’arrêt, résilié des contrats avec les entreprises défaillantes, nous nous sommes débrouillés pour trouver le foncier. Avec tous ces efforts, il fallait que le résultat ne soit pas décevant», a souligné M. Temmar qui admet qu’en dépit de tout cela, il subsiste encore des contraintes qu’il va falloir affronter. «Cependant, la chose positive à retenir est que notre département est parvenu à maîtriser les plannings. Désormais, on ne navigue plus à vue, tout est étudié. Si nous voulons que les citoyens nous respectent, il faut à notre tour respecter nos engagements », estime le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, et de la Ville, qui assure que son principal objectif est de voir des citoyens bénéficier de logements décents. «C’est notre suprême récompense.»

S. A. M.