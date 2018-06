Partenariat Algérie - UE : « Appui au CNES en matière d’évaluation des politiques publiques »

Dans le cadre du programme d’Appui à la gouvernance économique et politique en Algérie, financé, pour information, par l’Union européenne et géré par le P3A, le Conseil national économique et social (CNES) a organisé récemment une réunion de restitution du projet de formation intitulé «Appui au CNES en matière d’évaluation des politiques publiques et renforcement des capacités de ses cadres dans le suivi et l’analyse de la conjoncture économique et sociale». Selon un communiqué de presse publié sur le site Internet du P3A, cette rencontre, tenue en coordination avec l’Unité de gestion du programme P3A, a réuni autour du Secrétaire général du CNES, les représentants du P3A, de la délégation de l’UE ainsi que les cadres du CNES, les experts formateurs et les cadres apprenants. Entamé en décembre 2016, ce projet de formation a pour objectif principal de «renforcer» les capacités des cadres du CNES en matière de suivi et d’analyse de la conjoncture économique et sociale. «Le projet s’est articulé autour de trois axes principaux, en l’occurrence le renforcement des capacités des cadres en matière d’études de modélisation de la conjoncture économique et sociale, la mise à disposition de logiciels spécifiques pour l’analyse de la conjoncture et l’assistance en matière d’élaboration d’une nouvelle mouture du rapport de conjoncture semestriel, élaboré par le CNES», détaille la même source qui reconnaît que le CNES contribue au développement de la bonne gouvernance économique dans notre pays et est parvenu à déclencher une «dynamique» de «mise en conformité» de ses outils et méthodes avec les normes et les meilleures pratiques européennes et internationales. «Grâce à ce projet, il s’est notamment doté d’outils d’analyse et de modélisation de la conjoncture tels que les tableaux de bord, les indicateurs avancés, des propositions d’indice de confiance et autres, d’une base de données désormais complète qui permettra d’appréhender l’évolution économique et sociale du pays et de moyens informatiques et de communication modernisés», notera encore d’Appui à la gouvernance économique et politique en Algérie. Financé à hauteur de 280.000 euros par l’Union européenne, ce projet a mobilisé durant 18 mois, soit de décembre 2016 à mai 2018, plusieurs experts et a été marqué par l’organisation de 14 sessions de formation dispensées au profit de 25 cadres du CNES. Il a bénéficié d’une «forte implication» du CNES et permis d’obtenir d’ores et déjà de «nombreux» résultats que le Conseil National Economique et Social entend «pérenniser» et «prolonger» au-delà de cette formation. Géré par notre ministère du Commerce, le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) a été décidé et mis en place par les autorités algériennes et européennes, pour une durée initiale de 9 ans, après que l’application de l’Accord d’association signé entre l’Algérie et l’UE est entrée en vigueur en 2005. La Convention de Financement de ce Programme a été signée en 2008 et son lancement effectif a eu lieu en 2009. Le P3A est structuré sous forme d’une Unité de Gestion du Programme (UGP) rattachée au ministère du Commerce, qui en désigne le directeur. L’UGP est chargée de la coordination et le suivi de toutes les activités, tant en interne qu’en appui aux administrations bénéficiaires d’activités de coopération. Elle est composée d’une équipe d’Assistance Technique (un chef d’équipe et 4 experts seniors), ainsi que d’une équipe d’homologues nationaux et de coordinatrices opérationnelles.

Concernant les objectifs de ce programme, ils concernent à appuyer l’administration algérienne et toutes les institutions contribuant à la mise en œuvre de l’Accord d’Association en apportant à celles-ci l’expertise, l’assistance technique et les outils de travail nécessaires pour le rapprochement des administrations. A la différence des autres programmes de coopération, qui sont tous uni-sectoriels, le P3A est un programme multisectoriel.

S. A. M.