Enseignement supérieur : L’ouverture de nouvelles spécialités conditionnée par un cahier des charges

«L’introduction de nouvelles spécialités n’est pas du ressort de la tutelle, mais fait suite à la demande de l’université qui l’initie en fonction de ses capacités», c’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

En effet, M. Tahar Hadjar a tenu à préciser que toute possibilité à une université d’introduire de nouvelles filières dans les cours qu’elle dispense, obéit a un cahier des charges bien précis. «La demande d’ouverture de spécialités émane du conseil scientifique de l’université, cela passe par des conditions contenues dans le cahier des charges à réunir et sa validation par les Commissions régionale et nationale et enfin l’approbation du ministre», a-t-il expliqué.

Le ministre a fait savoir dans ce sens, que son département ne donne son accord qu’en cas de satisfaction des exigences requises en termes d’encadrement, d’infrastructures, d’équipements pédagogiques et de nombre d’étudiants, il note aussi que l’ouverture de nouvelles spécialités est soumise au même règlement que la fermeture de ces nouvelles filières. «La suppression de spécialités peut également s’avérer inévitable s’il est constaté que la poursuite de leur enseignement est inutile», a-t-il indiqué.

Il est question, comme le précisera le premier responsable du secteur, de «passer d’une formation quantitative à une formation qualitative afin de répondre au mieux, aux besoins de la société».

A noter que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en œuvre des moyens conséquents pour assurer la réussite de l’année universitaire 2018-2019. Les étudiants pourront, ainsi, entamer leurs cours dans les meilleures conditions pour cette rentrée, qui est prévue le 15 septembre prochain.

A cet effet, l’on apprendra que la tutelle a mis en place un nouveau dispositif à travers tous ses établissements pour renforcer l’encadrement pédagogique, et ce, par le recrutement de 3.000 enseignants et renforcer ainsi les effectifs actuellement en exercice qui tourne autour de 60.000 enseignants tous grades confondus. Sur ce chiffre près de 47% sont des femmes. Ces nouvelles recrues viendront conforter l’effectif actuellement en exercice et qui encadre le 1,7 million d’étudiants.

Pour ce qui est des capacités, l’on compte les 99.000 sièges pédagogiques et plus de 30.000 lits supplémentaires qui seront réceptionnés sur l’ensemble du territoire national à la prochaine rentrée universitaire.

Actuellement, le réseau universitaire algérien compte cent six établissements d’enseignement supérieur répartis sur quarante-huit wilayas couvrant tout le territoire national. Ce réseau est constitué de cinquante universités, treize centres universitaires, vingt écoles nationales supérieures et dix écoles supérieures, onze écoles normales supérieures et deux annexes.

Sachant que les effectifs des étudiants vont augmenter de façon assez importante pour atteindre les 2 millions en 2019-2020 et 3,5 millions à l’horizon 2030, le secteur de l’Enseignement supérieur s’y prépare activement en multipliant les initiatives et projets pour poursuivre son expansion, aussi bien en termes de développement de nouvelles infrastructures, qu’en termes d’augmentation de l’encadrement et des moyens de prise en charge qui se concentrent dans le secteur des œuvres universitaires, et ce, à travers une stratégie de développement portée par les quatre programmes quinquennaux du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. En effet, le Chef de l’Etat très soucieux de promouvoir une élite intellectuelle, a donné des orientations et octroyer des budgets colossaux pour hisser l’université algérienne aux standards internationaux, tout en mettant en avant «la nécessité et l’importance de maintenir la dynamique de développement des capacités d’accueil pédagogiques et d’œuvres universitaires en vue d’améliorer les conditions d’études et de vie des étudiants».

Sarah A. Benali Cherif