Baccalauréat 2018 : Mesures inédites pour les candidats retardataires

Toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement du bac 2018. Entre autres mesures décidées, cette année, par le ministère de l’Éducation nationale, figure notamment celle de «donner la possibilité aux candidats arrivant une demi-heure en retard de regagner les salles d’examen».

Cette mesure d’exception stipule que «même si les centres d’examens doivent ouvrir à 7h30 du matin pour ensuite fermer à 8h00, les retardataires auront une demie heure pour accéder aux salles d’examen, à condition que le président du Centre enregistre les données personnelles du candidat dans un registre spécial et qu’en cas de récidive, le candidat sera systématiquement exclu». Cette mesure inédite a été annoncée par le secrétaire général du Syndicat indépendant des travailleurs de l’éducation et de la formation, M. Boualem Bouamoura.

Du côté des lycéens en classe de terminale, nombreux sont ceux qui ont vivement salué cette louable initiative leur procurant «moins de stress et partant plus d’assurance».

D’autre part et pour lutter au mieux contre d’éventuels cas de fraude, il a été décidé avec le précieux concours du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique de bloquer l’accès aux réseaux sociaux pendant la première heure de chaque épreuve pour éviter la fuite de sujets sur les réseaux sociaux. Cette opération a été préparée conjointement entre l’entreprise Algérie Télécom et le ministère de l’Education nationale, afin d’instaurer un climat favorable aux candidats au baccalauréat.

Dans ce même souci de lutter contre la triche, il a été décidé de «la mise en place d’une commission nationale de lutte et de contrôle de la fraude qui sera présidée par le procureur de la République territorialement compétent», rapporte la presse nationale.

Il sera procédé également à l’utilisation de brouilleurs en plus de l’inspection traditionnelle des élèves sur site. L’on apprend également que le ministère de l’Education nationale «a accepté la proposition des syndicats d’interdire aux enseignants surveillants et aux autres personnel de l’encadrement — à l’exception du chef du centre — d’être munis de téléphones mobiles au niveau des centres d’examen tout au long de la durée des épreuves».

Il convient de rappeler qu’au terme de la réunion tenue jeudi dernier avec les partenaires sociaux du secteur, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, a réitéré «son attachement constant à la coordination et à la concertation avec le partenaire social, en vue d’améliorer la situation du secteur dans tous ses aspects». Aussi et selon le communiqué rendu public le même jour, par le ministère de l’Education nationale sur sa page officielle du réseau social Facebook, la première responsable du secteur de l’Education nationale a relevé «l’intérêt capital» qu’accorde l’Etat au secteur de l’Education nationale, et ce en dépit de «la situation financière actuelle».

Elle citera dans ce sillage et à titre d’exemple, de la décision prise de procéder au dégel des projets du secteur dans plusieurs wilayas et «la poursuite», a-t-elle dit, du recrutement des enseignants et administrateurs, outre la mise en œuvre du décret n° 14-266.

Cela dit, «cet intérêt et ce soutien exigent de la communauté éducative des résultats dans le respect des lois et réglementations régissant le secteur de l’Education nationale, soutient la ministre». S’exprimant davantage sur l’examen du baccalauréat 2018, la ministre a mis en avant « la mobilisation et la solidarité du gouvernement», notant dans ce cadre que « toutes les conditions ont été réunies pour assurer le bon déroulement et la sécurisation de cet examen». La ministre a ajouté que «cette solidarité de la part du gouvernement, doit être accompagnée d’une mobilisation de la communauté éducative en faisant preuve de vigilance et en assumant sa responsabilité dans le but de réussir cette épreuve et préserver sa crédibilité».

La ministre — tout en mettant l’accent sur l’importance de «conjuguer les efforts et de faire preuve de vigilance et de responsabilité durant cet examen important» —, a également appelé les parents d’élèves à ‘‘sensibiliser leurs enfants’’ sur la triche mais aussi sur les sanctions prévues à l’encontre des fraudeurs. Elle a également appelé les parents d’élèves à prémunir leurs enfants des réseaux sociaux qui «tentent de les déconcentrer avec des faux sujets».

Soraya Guemmouri