Comédien Mohamed Djedid dit « Boudaw » : Hommage posthume

Un hommage posthume a été rendu à Oran au regretté comédien Mohamed Djedid dit «Boudaw», à l’initiative de l’association culturelle locale «El-Amel». L’hommage, tenu, vendredi soir, au Conservatoire municipal «Ahmed- Wahby», a coïncidé avec la cérémonie de clôture de stage d’une promotion de 12 jeunes artistes formés par l’association aux techniques théâtrales de base.

Cette nouvelle promotion a été, à l’occasion, baptisée au nom du défunt dont le parcours artistique et les qualités humaines ont été également évoqués.

Décédé le 15 avril dernier des suites d’une longue maladie, le regretté comédien était plus connu sous les noms «Boudaw» et «Houari Thoulati Amjad», faisant respectivement référence à son personnage dans la série télévisée et à la troupe où il évolua dans les années 1990. Son talent créatif lui avait permis de s’illustrer dans diverses productions, a souligné Mohamed Mihoubi, président de ladite association et directeur du stage de formation. Plusieurs familles ont assisté à la soirée-hommage qui a été également marquée par l’animation de monologues proposés par les jeunes artistes de la nouvelle promotion. Le public a aussi pris plaisir à revoir sur scène le petit Zakaria Bensalem, âgé de 9 ans, lauréat d’un concours théâtral organisé par la même association en août 2017. Ce jeune talent s’est produit avec une nouvelle représentation de son monologue «El-Amalika» (Les géants) dédié aux illustres figures du théâtre national, à l’instar de Abdelkader Alloula (1939-1994), Azzeddine Medjoubi (1945-1995) et Sirat Boumediene (1947-1995).