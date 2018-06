Annaba : Les orphelins à l’honneur

Plus de 250 enfants orphelins accompagnés de leurs proches, ont été conviés, jeudi soir, à l’hôtel Sabri de Annaba au traditionnel f’tour collectif du mois sacré du ramadhan, en présence des autorités locales civiles et militaires. Cette action, qui se veut caritative dans sa dixième édition, est organisée annuellement en l’honneur des enfants orphelins par la Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya. Ainsi, le wali d’Annaba, Mohamed Salamani, a présidé la cérémonie de remise de 20 trousseaux à titre symbolique à des enfants orphelins dans une ambiance conviviale. Puis, les enfants concernés par cette initiative ont eu droit à une soirée culturelle et artistique. La troupe de l’humoriste Amou Rafik s’est produite à l’occasion et a enchanté l’assistance, offrant des moments de plaisir et de joie aux enfants. L’artiste Amou Rafik, de son vrai nom Labed Abdelrafik, en dépit de sa maladie, a rehaussé de sa présence dans cette fête grandiose. Ce dernier est atteint d’une maladie qui nécessite une prise en charge et il a été honoré comme il se doit par le chef de l’exécutif, Mohamed Salamani. Plus de 1.000 trousseaux de l’Aïd el Fitr destinés aux enfants orphelins ont été déjà achetés et remis à leurs bénéficiaires depuis la semaine passée, nous a indiqué le directeur de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, Djamel Ammi. Le premier responsable du secteur, table cette année sur l’acquisition de 2.500 vêtements de l’Aïd pour en faire profiter les enfants orphelins issus de l’ensemble des localités et communes de la wilaya. L’opération solidarité consacrée à l’achat de tenues complètes au profit des enfants orphelins, initiée par la Direction des affaires religieuses et des wakfs en collaboration avec la radio Annaba FM, se poursuit jusqu’à la veille de l’Aïd el Fitr, a tenu à souligner Djamel Ammi, précisant que des bienfaiteurs ont adhéré pleinement à cette action caritative.

B. Guetmi