Permanence de l’Aïd-El-Fitr : Plus de 4.500 commerçants réquisitionnés à Alger

Les services de la Direction du commerce de la wilaya d’Alger ont réquisitionné plus de 4.500 commerçants pour les deux jours fériés de l’Aïd El Fitr, a-t-on appris du représentant de la Direction, Dehar Layachi. Conformément à l’arrêté n° 4191 du 20 mai dernier portant organisation de la permanence des commerçants et opérateurs économiques durant l’Aïd El Fitr, 4.595 opérateurs économiques et commerçants, sur un total de 8.779 dans la wilaya d’Alger, ont été réquisitionnés pour la permanence des deux jours fériés», a indiqué à l’APS, M. Dehar. Il a précisé que «la réquisition relative aux commerçants à cette occasion ne concerne pas toutes les activités mais se limite aux prestations nécessaires au citoyen durant cette période, à l’instar des épiceries, des commerces de fruits et légumes et des boulangeries». «Le taux des commerçants réquisitionnés pour cette occasion représente 52,33% du nombre total des commerçants et opérateurs économiques inscrits à Alger», a fait savoir M. Dehar, ajoutant dans ce sens que 478 boulangeries sont concernées sur un total de 661 boulangeries. S’agissant des denrées alimentaires et des fruits et légumes, 2.160 commerces sur 4.275 activant dans la wilaya d’Alger sont réquisitionnés pour assurer la permanence, soit 50,53%, a-t-il encore indiqué. Pour ce qui est des autres activités, telles que les cafétérias, les salons de thé, les restaurants, fast-food et stations d’essence, 1.934 structures seront mobilisées sur un total de 3.825, soit 50%. Cinq minoteries et 9 laiteries seront également mobilisés pour assurer la permanence durant l’Aid El Fitr et répondre aux besoins des citoyens, a-t-il ajouté. M. Dehar a fait savoir que 92 équipes relevant de la direction du Commerce comptant pas mois de 184 agents des différents corps de la répression des fraudes et de l’enquête économique veilleront au respect du programme de la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Fitr. Les commerçants concernés ont été informés par procès-verbal de l’obligation de respecter la réquisition et signé la décision de permanence dont ils ont eu une copie, une sorte de contrat entre eux et l’administration. Toute infraction à cette décision expose les contrevenants à des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture. Le représentant de la Direction du commerce d’Alger a ajouté que les pénalités et les mesures dissuasives consistaient en des amendes allant de 100.000 DA à 300.000 DA selon la nature de l’activité exercée, outre la fermeture de un à deux mois (infraction au programme de la permanence). En cas de non-paiement de l’amende, le dossier du contrevenant sera soumis aux juridictions compétentes.