Journée nationale de l’artiste : à l’écoute des intellectuels et des artistes

Prix Ali Maâchi du président de la République pour les jeunes créateurs édition 2018.

Récompensant les œuvres des jeunes artistes dans toutes les catégories de la création, la cérémonie de remise de la médaille d’excellence de la culture «El-Kamal Ethakafi», instituée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a eu lieu vendredi soir au Théâtre national algérien (TNA) Mahiedine-Bachtarzi, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, de la famille artistique et d’un nombreux public.

Organisée à l’occasion de la journée nationale de l’artiste, (8 juin), cette cérémonie a été l’occasion pour rendre hommage à trois grandes figures de l’art algérien. Il s’agit de la comédienne Sonia, du réalisateur Farouk Belloufa —qui nous ont récemment quittés—, ainsi que la diva de la chanson kabyle Nouara, qui a illuminé la grande salle de l’opéra d’Alger de sa présence.

La soirée a été marquée par, notamment, la projection de trois documentaires dédiés au parcours ô combien riche des trois artistes, qui ont reçu, par la suite, de hautes distinctions de la part du ministre. Elle a également été ponctuée par un chant interprété a cappella par la diva Nouara, ce qui a eu pour effet de provoquer un tonnerre d’applaudissements et de youyous ininterrompus.

Le vibrant hommage rendu à l’actrice Sonia, qui nous a quittés il y a quelques semaines, a également constitué un moment plein d’émotion, notamment après les témoignages de ses camarades comédiens l’ayant longuement côtoyée, à l’exemple de Khaled et Slimane Benaïssa, Mustapha Ayad ainsi que sa fille Samia.

« C’était une grande âme, elle avait la bonté du cœur et la force du caractère. Je parle de Sonia chez qui la rigueur, la passion du quatrième art et le professionnalisme ont été des credo dans la vie », a ainsi témoigné Slimane Benaissa.

Et c’est la fille de la défunte Sonia, l’artiste Samia Ameziane, accompagnée de sa famille, qui a reçu des mains de M. Azzedine Mihoubi la médaille décernée à sa mère, décédée le 13 mai dernier à l’âge de 65 ans. La médaille du défunt Farouk Belloufa, décédé le 09 avril dernier à Paris à l’âge de 71 ans, a été remise à son frère.



Azzeddine Mihoubi rappelle les efforts consentis par le Président de la République en faveur des artistes et de la promotion de l’art



Lors de son allocution d’ouverture, le ministre de la Culture a rappelé les efforts de l’Etat pour la promotion de la culture aux quatre coins du pays et de la valorisation de la créativité des jeunes talents algériens. Azzedine Mihoubi a, par ailleurs, évoqué la célébration partout dans le monde de la journée internationale du vivre-ensemble en paix. Une journée qui a été retenue par les Nations Unies suite à l’initiative de l’Algérie, et qu’on ne pourrait célébrer sans mettre en exergue la contribution de l’artiste, chez qui ce concept est omniprésent dans les œuvres.

Par ailleurs, le Prix Ali-Maâchi du Président de la République pour les jeunes créateurs a été remis à des talents venus des quatre coins du pays. Place au palmarès : ainsi, 24 prix ont été distribués pour 8 catégories après la lecture du rapport du président du jury, le directeur de l’Orchestre symphonique national, M. Abdelkader Bouazara. Dans la catégorie arts plastiques, le premier prix a été attribué à Yasmina Boukhari de Bordj Bou Arreridj pour son œuvre « Ikhtilal », le second prix a été octroyé à Serbiss Mouataz Biallah Djilal de Laghouat pour son œuvre « Kimono », alors que le troisième prix a été décerné à Ayoub Rekah de la wilaya de Sétif pour son œuvre « Entre le passé et le présent ». Dans la catégorie poésie, les trois prix ont été attribués respectivement à Boukeloua Chemseddine de Skikda, Riad Boudjmila pour son œuvre « Absence d’une femme » et Aissam Benchellal pour « El akhir wa kassayed oukhra ». Pour ce qui est de la catégorie de la meilleure œuvre musicale, les lauréats des prix ont été respectivement El hamri Mounia de la wilaya de Chlef, Mehdi Benabdellah de la wilaya de Batna et Mohamed Boulehwajeb de la wilaya de Djelfa. Dans la catégorie création musicale et danse, Youcef Meftah a été lauréat du 1e prix, Mohamed Ali Djermane du second et Nassim Ayad du troisieme prix.

Pour la catégorie cinéma et audiovisuel, seulement deux prix ont été attribués, le troisième à Abdeltif Alliane pour son œuvre « Nostalgia Hussein-Dey » et le deuxième à Mustapha Zaoui pour « Travail d’hier ».

Place au quatrième art, deux catégories ont été consacrées au père des arts avec le prix du meilleur travail théâtral dont le premier prix a été attribué à Kenza Bousaha de la wilaya d’Oum El Bouaghi, le deuxième à Souad Henati pour son œuvre « la ligne jaune », tandis que le troisième prix a été octroyé à Zouhir Elkrmayri de la wilaya de Blida. Toujours dans le théâtre, et dans la catégorie dramaturgie, Mohamed Lamine Benrabie de la wilaya de Msila a été le récipiendaire du premier prix pour son œuvre « Mort de la troisième soi », Ali Dahnas a raflé le deuxième prix alors que Abdelkader Taàchit a été le lauréat du troisième prix.

Dans la catégorie meilleure œuvre littéraire, le premier prix a été attribué à Abdelmoumen El Wardi de la wilaya d’El Tarf pour son œuvre « Le roi perdu », le deuxième prix à Ould Abdallah Abdeltif, tandis que le troisième prix a été décerné à Nedjmeddine Sidi Athman pour « Exil du gardien de la cité ».

Kader Bentounès