Première voiture Peugeot de l’usine PCPA : Avant la fin de 2018

«Les premières unités Peugeot et Citroën assemblées en Algérie sortiront de la future usine du constructeur français à Oran, avant la fin de l’année en cours, au plus tard les deux derniers mois de 2018.»

C’est en tout cas ce qu’a déclaré le désormais ex-Directeur général de la marque au lion en Algérie, Yves Peyrot des Gachons, lors d’un f’tour organisé en l’honneur du nouveau patron de Peugeot-Algérie, Fayçal Hemia.

«L’usine Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA) entrera très bientôt en activité, et les premiers modèles seront sur le marché avant la fin de l’année, néanmoins l’usine ne sera totalement opérationnelle qu’en 2019», dit le nouveau DG de la Zone Maghreb du groupe PSA.

Le représentant de la marque au Lion ne donnera cependant aucun détail sur la date de l’inauguration de l’usine.

«Le projet a pris du temps, mais le plan est toujours le même.

Il ne s’agit pas d’un bâtiment qu’on aménage, mais d’un projet green field, c’est- à-dire qui commence de zéro, et qui réussira notamment grâce aux bons nombres d’équipementiers qui nous accompagneront. Le résultat sera à la hauteur de la notoriété de la marque», poursuivra ce responsable. Pour ses débuts d’activité, l’usine, qui s’étalera sur une surface de 120 hectares, assemblera uniquement la citadine Peugeot 208, très appréciée par les automobilistes algériens.

L’assemblage des modèles du constructeur sochalien se fera au départ avec la contribution de pas moins de 10 sous-traitants de renommée internationale, à l’image de Feuricia, que le Groupe PSA avait promis de convaincre de venir s’installer en Algérie autour de l’usine oranaise.

Les sous-traitants fourniront également des pièces importantes aux autres constructeurs installés en Algérie. Yves Peyrot des Gachons estime qu’«aucun projet industriel ne pourra réussir sans une solide intégration locale».

L’intégration locale, faut-il le souligner, est une nécessité vitale pour tout projet industriel.

«Si vous n’intégrez pas localement, votre projet est voué à l’échec.

Vous ne pouvez pas compter éternellement sur l’aide fiscale des pouvoirs publics», poursuit-il. Avec une capacité annuelle de 25.000 unités dans un premier temps, puis une fourchette allant entre 75.000 et 100.000 unités/an, l’usine PCPA devrait permettre, «dans un premier temps», la création de 1.000 emplois directs et de nombreux emplois indirects.

L’investissement total est de l’ordre de 100 millions d’euros pour la co-entreprise, détenue à 49% par PSA. Les 51% restants sont répartis entre trois sociétés algériennes (PMO 20%, Condor Electronics 15.5% et Palpa Pro 15.5%).

L’un des points les plus importants dans l’élaboration du contrat de PSA est la création d’une académie de Peugeot-Citroën en Algérie. Elle prendra en charge la formation des jeunes Algériens aux métiers de l’automobile et de développer, par la même occasion, les compétences dans le domaine de l’assemblage et de la construction des véhicules au profit de Peugeot Citroën Production Algérie. L’objectif de ce projet est de développer une filière automobile complète en Algérie, sur des bases solides et mettre sur pied une véritable production locale automobile.

Pour rappel, Jean-Christophe Quemard, patron de la région Afrique et Moyen-Orient du groupe PSA, avait déclaré à l’Agence France Presse (AFP), que «PSA veut mettre en place un véritable écosystème local», notamment par le développement d’une industrie locale, en exhortant les sous-traitants français à conclure des partenariats en Algérie.

S’agissant des modèles de la marque aux Chevrons qui sortiront des lignes de montage de l’usine PCPA, Yves Peyrot des Gachons affirme que les modèles Citroën seront distribués sur l’ensemble du territoire par le concessionnaire SAIDA, à travers son réseau, représentant depuis 2008 de la marque Citroën et DS en Algérie.

