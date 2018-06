Industrie cimentière : Lafarge-Algérie expose ses priorités pour 2018

Premier exportateur du ciment dans notre pays, Lafarge-Algérie ne cesse de cumuler les prouesses, et compte désormais conquérir les marchés extérieurs, avec à la clé une diversification de l’offre et des utilisations techniques du ciment et des utilisations techniques du ciment. D’ici 2020, le groupe compte exporter 5 millions de tonnes du ciment, soit 30% du marché. Depuis décembre de l’année dernière, sept opérations d’exportation ont été effectuées vers l’Afrique de l’Ouest, où la demande va crescendo année après année. Et le groupe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. «La bataille de l’export est loin d’être gagnée, et les pays concurrents peuvent réagir à tout moment sur les pays cibles», souligne Tarek Sehnaoui, nouveau directeur commercial de Lafarge Algérie. En rencontrant la presse, Serge Dubois, directeur des relations publiques, s’est montré confiant quant à la capacité d’imposer le ciment algérien sur le marché international. Un défi réalisable, d’autant que l’entreprise peut compter, dans son activité d’exportation, devenue une de ses priorités, sur sa filiale Lafarge Holcim Trading, qui gère près de 50% des transactions commerciales de ciment dans la région méditerranéenne. Ce n’est pas tout. Lafarge-Algérie compte également, pour cette année 2018, développer des «solutions routes» et la promotion de leur utilisation, notamment auprès des autorités publiques en charge du secteur des Travaux publics. Le groupe veut construire des routes plus vite, moins cher et en réduisant l’empreinte environnementale avec plus de durabilité.

Plus explicite le groupe relève, entre autres, la réduction des risques inhérents au transport de millions de M3, et de 40% la durée des délais. Pour 2018, Lafarge-Algérie joue toutes ses cartes pour le renforcement de son activité de valorisation des déchets pétroliers et d’incinération de médicaments, avec l’objectif d’atteindre, à l’horizon 2030, un volume de 80 millions de tonnes de déchets traités. Rappelons que sur une démarche volontariste de Lafarge-Hoclim et du ministère de l’Environnement, un premier contrat de performance environnementale du genre a été signé en novembre 2013, pour le traitement des produits pharmaceutiques périmés dans le four de la cimenterie Lafarge-Holcim à Mascara. Par ailleurs, le groupe précise que l’ambition de «Geocycle» en Algérie est de «contribuer à la politique nationale de gestion intégrée des déchets par des solutions locales sûres et durables, apporter des solutions de gestion des déchets à hautes performances environnementales, s’appuyant sur une expertise internationale de longue date».

Dans cette optique, le groupe évoque le développement de l’«Airium», qui est une solution pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. À ce sujet, il y a lieu de préciser qu’entre 30 et 40% de la consommation globale de l’énergie est utilisée pour le chauffage et la climatisation des bâtiments. Et c’est à ce niveau qu’intervient la technologie de rupture sur l’isolation thermique, Airium, dont les performances thermiques de sa mousse 100% minérale permettent de diminuer durablement et d’une manière significative ce coût énergétique.

Fouad Irnatene