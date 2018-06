Signature d’une convention Algéro-Japonaise pour le développement de l’industrie électronique

Bomare Company, sous la marque commerciale Stream System, et le géant mondial de l’électronique le japonais NEC ont signé, lundi soir, au Centre international des conventions (CIC) une convention stratégique pour doter le constructeur algérien d’une technologie de pointe et de grande précision.

Par la présente convention, Bomare Company lancera la solution «Fido-NEC, un système d’authentification biométrique utilisant la reconnaissance faciale pour déverrouiller ses Smartphones « made in bladi » (MIB) dans un premier lieu», puis, « passer vers d’autres utilisations professionnelles tel que la sécurité et le paiement électronique », a affirmé Ali Boumediène, directeur général de Bomare Company.

Ce projet de partenariat Fido-NEC est, selon le patron du groupe algérien, « une première étape », dans la mesure où l’opérateur économique envisage la concrétisation d’autres projets à l’avenir dans le domaine de la technologie et de l’industrie. La coopération entre NEC et Stream System permettra à la partie algérienne d’augmenter la notoriété de son produit Stream à l’export sur le marché Européen et Africain. « Ce sera un produit fait sur mesure pour de tels marchés, puisque les ingénieurs de Bomare vont coopérer avec les ingénieurs japonais pour intégrer cette technologie sur les Smartphones Stream », a assuré Ali Boumediène. Cette technologie de reconnaissance faciale qui sera commercialisée en octobre prochain sur le marché local, s’appuie sur la dernière version de l’algorithme NeoFace qui offre des « performances significatives » dans de nombreuses applications, notamment des images faciales non frontales avec des angles partiels, des images basse résolution, une identification améliorée dans des environnements non contrôlés et des taux de correspondance accrus. « La nouvelle technologie sera également intégrée dans le futur projet de Stream à savoir la production de caméra de surveillance de haute précision », a ajouté le conférencier.

La compagnie algérienne s’engage également à proposer cette solution de grande précision dans la sécurisation des systèmes bancaires telle que le E-payement et le M-payement qui devraient disposer d’une sécurisation optimale pour ne pas perdre les données personnelles en cas de vol.

Les utilisateurs doivent simplement fixer la caméra de leur Smartphones pour le débloquer et ce grâce à l’intégration de la technologie de reconnaissance faciale NEC au software des Smartphones Stream System. L’intégration de ce software ce fait par la bonne coopération des ingénieurs de Bomare et ceux du japonais NEC, afin d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci.

Bomare Company s’engage, selon Ali Boumediène formellement à « développer le secteur de l’industrie électronique en Algérie » et à proposer des produits et services de qualité qui répondent aux attentes de sa clientèle. L’entreprise a franchi une nouvelle étape dans l’innovation de ses produits à travers cette collaboration avec le géant japonais NEC, qui constitue, faut-il le souligner, un puissant levier d’innovation et un véritable accélérateur de développement. L’opérateur économique algérien vient également de finaliser un nouveau contrat d’une valeur de 2,5 millions de dollars pour l’exportation des produits Stream System. L’entreprise ambitionne de réaliser des exportations d’une valeur de 25 millions de dollars pour l’Italie chaque année.

D’ici 2021, Bomare Company qui exporte déjà ses produits en Espagne, au Portugal et en Afrique a tracé un objectif de réalisation de 1,5 million de TV et 3 millions de Smartphones dont 60% de ces quantités seront destinées à l’export. Pour la réalisation d’un tel objectif, notre taux d’intégration passera à 75% pour les TV et 54% pour les Smartphones.

Mohamed Mendaci