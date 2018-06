Concours Taj al Qur'an : Clôture de la 8e édition

La 8e édition de «Taj al Qur'an» a été clôturée dans la soirée de vendredi au palais des Expositions à Alger par l'annonce des noms des lauréats de ce concours, organisé par la télévision algérienne (La chaîne coranique). La dernière soirée de cette compétition, qui a mis en lice six récitants du Coran (3 filles et 3 garçons), a vu la première place revenir, chez le filles, à Ahlam Nehouazi de la wilaya de Sétif et à Abdellah Ben Dada de la wilaya de Laghouat, chez les garçons. La deuxième a été décrochée par Souhila Souhaib de Msila et à Kada Dridi de la wilaya de Mascara, alors que les candidats des wilayas de Sétif et de Ouargla, respectivement Hadjar Bousseftas et Hicham Daoui, se sont adjugé la troisième place. Les premiers lauréats ont remporté un chèque de 250 millions de centimes, une omra pour deux personnes et un ordinateur portable, alors que pour les deuxièmes, il s'agit d'un chèque de 150 millions de centimes, d'une omra pour deux personnes et d'un ordinateur portable également. Pour les lauréats de la troisième place, ils ont gagné un chèque de 50 millions de centimes, une omra pour deux personnes et un ordinateur portable. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, du président du Haut conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah, et du directeur général de l'ENTV, Tewfik Khelladi. Le prime finale a été marqué par la présence du Cheikh Khalil Kadi de la Zaouïa Sidi Yahia Zouaoui (Béjaïa), comme invité d'honneur.