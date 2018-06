L’ambassadeur de la RASD, au Forum de l’ONJSA : « La candidature du maroc aurait dû être refusée »

«Le 13 juin, à l'occasion du congrès de la FIFA en Russie, sera dévoilé le pays hôte du Mondial-2026 de football. Je voudrais, à partir de cette salle du stade du 5-Juillet, dont la date est un symbole pour tous les pays colonisés et les peuples opprimés, qui réclament leur indépendance et leur autodétermination, appeler tous les pays à boycotter la candidature du Maroc», a déclaré, hier, l'ambassadeur de la RASD, au Forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens.

«La candidature de ce pays colonisateur, qui bafoue toutes les décisions des différentes cours de justice internationales et les résolutions des différentes instances internationales, est tout à fait contraire aux valeurs, notamment humaines, que défend le sport. Notre pays est membre fondateur de la CAF. En adhérant à cette confédération, le Maroc s'était pourtant engagé à respecter les valeurs prônées par cette instance, qui sont le respect des autres pays membres, de leur souveraineté et de leurs frontières, entre autres. Légalement, la candidature du Maroc aurait dû être refusée au préalable», a ajouté l'invité du Forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique, avant d'enchaîner : «Même si nous sommes persuadés que le Maroc, qui n'a pas les moyens dont disposent les autres prétendants, ne pourra jamais décrocher l'organisation de cet événement planétaire, nous saisissons cette occasion pour dénoncer une fois de plus les pratiques d'oppression utilisées par le pouvoir marocain en place dans les territoires occupés, ainsi que ses agissements malintentionnés, pour faire à chaque fois diversion et ne pas respecter ses engagements. Il faut savoir que la RASD s'est toujours montrée disponible, et sans conditions, à entamer les négociations pour la paix et l'autodétermination de notre peuple, prôné pas l'ONU contre le cesser-le-feu. Malheureusement, le Maroc, qui est souvent aidé par la France dans ses manœuvres, refuse d'appliquer les décisions des instances internationales et de respecter les accords passés. Pourtant, cette politique colonial freine considérablement le développement du Maroc, notamment économique. Aussi, je voudrais rappeler que nous n'avons aucun problème avec le peuple marocain, qui lui aussi est victime de la dictature du pouvoir en place. Nous ne faisons que défendre notre cause et l'intérêt de notre peuple.»

Par ailleurs, l'ambassadeur de la RASD a tenu à souligner l'importance du sport dans la sensibilisation de l'opinion internationale. «Nous sommes conscients du rôle que peut avoir le sport au niveau international, pour faire connaître notre cause. L'exemple le plus concret est celui de l'équipe du FLN à l'époque de la Révolution algérienne, dont on s'inspire à tous les niveaux dans notre lutte. À cet effet, nous avons, malgré le manque de moyens et le fait que notre peuple vit pour la plus part à l'exil, commencé à nous structurer pour avoir différentes fédérations et sélections nationales dans différentes disciplines. Aussi, nous avons entamé des démarches pour que nos fédérations nationales puissent être reconnues et adhérer dans les différentes instances sportives internationales. Pour les échecs, nous avons réussi à nous affilier à la Confédération africaine de ce sport. Pour le reste, nous espérons que cela va suivre rapidement», a conclu M. Abdelkader Taleb Omar.

Rédha M.