Dans la lucarne : On aime jouer aux riches

Notre championnat d’élite avait tout juste bouclé son exercice 2017/2018, que les observateurs sont étonnés par l’empressement des présidents de club à faire leurs emplettes. Il faut admettre que celui qui ne «bouge» pas aussitôt, sera pris au dépourvu par les plus audacieux. On peut même ajouter ceux qui sont considérés comme ayant beaucoup d’argent. Il est vrai que certaines grosses cylindrées ont déjà «écumé» le marché qui ne propose pas beaucoup de «pépites». On «s’arrache» tout ce qui se trouve à «vendre». «Faute de grives, on mange des merles», comme dit le proverbe. On n’y peut rien. C’est aussi valable pour celui qui n’a pas les moyens de renforcer décemment son club en vue de tenter de se frayer un chemin parmi ceux qui sont considérés comme des «grands» dans notre championnat national. Dans ce substrat, on reste, cependant, étonné par le fait que des équipes qui avaient un mal fou à payer leurs joueurs n’hésitent plus, dès l’ouverture du marché des transferts, à sortir le «chéquier». Elles «tirent» sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire qu’elles ne sont plus regardantes sur le joueur qu’on leur propose, et ce malgré la somme qu’on peut lui offrir. Elles sont, à l’avance, d’accord pour le faire venir. Elles craignent, a priori, la concurrence des autres. Si vous ne faites pas vite, vous perdrez l’objet de votre convoitise. D’où le fait qu’il s’agit pour nos locataires d’élite d’une question primordiale. C'est-à-dire qu’il ne faut pas dormir sur ses lauriers, notamment au début du mercato où les joueurs proposés sont, à leurs yeux, de meilleure qualité. Pourtant, tout le monde a encore en mémoire le nombre important de clubs qui sont en butte aux problèmes insurmontables avec leurs joueurs. Plusieurs d’entre eux sont allés se plaindre auprès de la CRL (Chambre de résolution des litiges). D’où le fait que beaucoup de clubs sont contraints de se «délester» de certains joueurs aux «gros salaires», pour pouvoir en recruter, et en mieux, à leur avis. C’est cette situation qui explique le fait que des clubs sont en train pratiquement de refaire de fond en comble la composante de leurs équipes. Ils sont en train de recruter plus de «11 joueurs», pour ne pas dire plus, d’un trait, afin de jouer les premiers rôles, mais on ne sait pas s’ils seront, en fin de saison, payés rubis sur l’ongle. Car, les cas de joueurs qui quittent ou qui sont libérés par le club sans qu’ils soient à jour par rapport à leur mensualité sont nombreux. Il y a un joueur qui a été libéré alors que son club lui doit la bagatelle de 1 milliard 400 millions de centimes. Il faut avouer que c’est beaucoup ! Ce qui repose avec acuité le problème de la gestion des clubs. Est-ce qu’ils sont vraiment épiés par ceux qui doivent avoir un «œil» sur leur gestion. Où est la fameuse DNCP ? On en a parlé, puis plus rien. Les clubs font ce qu’ils entendent sans qu’ils ne soient inquiétés. Ils recrutent sans pour autant honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs joueurs recrutés. C’est presque de l’arnaque. Il faut admettre que les clubs qui sont à jour avec leurs joueurs se comptent sur les doigts d’une seule main. Et cette situation demeure problématique. Du coup, on ne comprend pas pourquoi les présidents de club ne veulent pas plafonner les salaires de leurs joueurs, alors qu’ils ne peuvent pas les payer mensuellement ou en fin de saison. C’est le meilleur moyen de baisser la masse salariale. À n’y rien comprendre !

Hamid Gharbi