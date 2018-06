L’ex-gardien de but du MO Constantine nous quitte

L’ex-gardien de but du Mouloudia olympique de Constantine (MOC) des années 1960-1970, Abdeslem Blame, est décédé vendredi soir suite à un malaise cardiaque, à l’âge de 72 ans, a appris l’APS auprès de sa famille. Abdeslem Blame faisait partie de la fabuleuse équipe du MO Constantine qui avait écrit en lettres d’or l’histoire du football constantinois par son jeu chatoyant avec les légendaires Abdelhafid Fendi (Hfied), Abdelmadjid Krokro, Rachid Khaine et autre Rabah Gamouh qui constituaient la triplette magique de l’attaque foudroyante des Blanc et Bleu de l’antique Cirta. Le défunt avait évolué dans toutes les classes au MO Constantine et était dans l’effectif comme second gardien de but, lors des deux finales de la Coupe d’Algérie pour les saisons 1974-1975 et 1975-1976 qui ont opposé le MO Constantine au MC Oran, et au MC Alger. Après sa retraite, Abdeslem Blame, connu aussi pour sa grande gentillesse, a contribué à la formation de jeunes gardiens de but.

Le défunt a été inhumé hier inhumé, au cimetière de Constantine.