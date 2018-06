Volley-ball : NR Bordj Bou-Arréridj Champion d’Algérie : consécration méritée

L’entraîneur de l’équipe de volley-ball, du NR Bordj Bou-Arréridj, qui vient de s’adjuger le titre du championnat national, le sixième de son histoire et le cinquième devant son public qui a rempli les travées de la salle Saâd-Boubaïa de la capitale des Biban, dans la soirée de Ramadhan de jeudi au vendredi, a estimé que «la consécration était le fruit des efforts de toute une saison». Abdelbaki Dif a indiqué à l’APS que «les joueurs ont su préserver un bon niveau tout au long de la saison, et rester concentrés et appliqués, notamment au cours de cette rencontre face à une bonne équipe de l’ES Sétif qui a fait une saison exceptionnelle». De son côté, le président du club, Abbes Tibourtine, a indiqué : «C’est le cinquième titre consécutif du NR Bordj Bou-Arréridj, et je dois avouer que cela a toujours la même saveur. On est tous très heureux et fiers de cette consécration et surtout d’avoir atteint notre objectif tracé avant le début de la saison. C’est aussi le couronnement des efforts déployés par les joueurs et le staff technique que je tiens à féliciter.» Et d’ajouter : «Certes, on aurait tant souhaité réaliser le cinquième doublé consécutif, coupe et championnat, et entrer dans l’histoire, mais je n’ai pas de regret, l’équipe était passée complètement à côté, lors de la finale de la coupe d’Algérie face au GS Pétroliers qui méritait amplement son titre.» Le président bordjien, également membre de la Fédération algérienne de volley-ball, a plaidé pour un changement du système de compétition dès la prochaine saison, «pour améliorer le niveau». «Notre stratégie et de continuer sur cette voie des titres afin d’enrichir davantage notre palmarès, tout en améliorant notre niveau dans le but de nous imposer sur la scène continentale, mais cela, de mon avis, ne peut se concrétiser que par le changement du système de compétition, et l’organisation actuelle se répercute négativement sur le niveau. L’idéal est d’avoir un championnat à 8 clubs maximum, au lieu de 16 actuellement», rappelant qu’auparavant l’Algérie dominait en volley- ball, le continent africain, avec son championnat de 6 équipes. Pour rappel, la formation bordjienne n’avait besoin que d’une victoire pour officialiser son couronnement avant l’issue des deux dernières journées du 3e tournoi play-offs disputé à Bordj Bou-Arréridj, et les coéquipiers d’Oumessad ont réussi ce challenge en venant à bout du dauphin, l’entente de Sétif dans un match très disputé dans ses premiers sets et qui s’est soldé sur le score de 3 set à 0 pour l’équipe bordjienne, (25-22) (25-23) (25- 8). À noter que le NRBBA recevra officiellement son titre de champion dans la soirée de samedi, à l’issue de la 14e et dernière journée du 3e tournoi play-offs qui se déroule dans les salles Saâd-Boubaïa et 20-Août 1955, à Bordj Bou-Arréridj.