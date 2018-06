Grand angle : La menace demeure

La mise en garde maintes fois lancée par les militaires quant à la capacité du groupe terroriste autoproclamé « Etat islamique » (EI/Daech) de se reconstruire n’était pas exagérée. Ainsi, donné pour mort après sa déroute en Syrie et en Irak où il avait perdu l’essentiel de son territoire après la destruction de ses fiefs de Raqqa et de Mossoul et l’élimination de plusieurs de ses cadres, il vient de prouver qu’il n’avait pas définitivement disparu de la circulation dans ces pays. Les défaites militaires qui lui ont été infligées par les forces gouvernementales syriennes et irakiennes, appuyées par celles de la coalition internationale, ont certes obligé Daech à se replier et à multiplier des attentats sous d’autres cieux , en Libye, en Egypte, au Yémen, en Afghanistan, en Asie ou en Occident, mais sa présence dans le pays du Levant demeure. Il vient de le prouver avec sa tentative de reprise de la ville syrienne de Boukamal. Ce scénario, qui paraissait improbable au regard de la déroute militaire, s’est produit ce vendredi avec l’offensive lancée sur Boukamal, perdue en 2017. C’est, souligne-t-on, « l'offensive la plus importante menée depuis des mois » par le groupe terroriste depuis le désert où les combattants se sont repliés. Et même si la réaction des forces gouvernementales ne s’est pas fait attendre en vue de faire échec à la tentative, il n’en reste pas moins vrai que désormais, l’on sait que la menace que présente Daech qui contrôlerait encore, selon certaines estimations, quelque 3% du territoire syrien, demeure pressante. Certes, le temps du califat, qui s’étendait à travers la Syrie et l’Irak, est révolu et Daech n’a plus de territoire et de frontières capables d’attirer des combattants étrangers. Mais tant qu’il n’aura pas été totalement anéanti, il ne s’avouera pas vaincu. Et tant qu’il reste capable de frapper, il le fera. La réunion vendredi à Helsinki des hauts commandants militaires américains et russes pour discuter de la crise syrienne et entreprendre « des efforts pour améliorer la sécurité opérationnelle et la stabilité stratégique » renseigne sur le degré d’inquiétude que continue de susciter Daech. Du reste, les deux parties ont reconnu

« l'importance de maintenir une communication régulière pour éviter toute erreur de jugement».

Nadia K.