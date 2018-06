Clôture des journées de la chanson malouf d’Annaba : Plusieurs artistes honorés

L’humoriste et comédien, Labed Abdelrafik, plus connu, chez le jeune public notamment, sous le nom d’Amou Rafik a été honoré, jeudi soir, au même titre que quatre grands artistes de la ville d’Annaba, pour leur contribution à la promotion de la culture et de l’art qu’ils mènent en particulier. Les artistes distingués en marge de la clôture de l’ultime soirée des journées de la chanson malouf coïncidant avec la Journée nationale de l’artiste, qui s’est déroulée à la maison de la culture, Mohamed Boudiaf sont les chanteurs et musiciens Abdelhamid Benkhemar dit Guelbi, Lakhdar Rachdi, Mohamed Salah Salem et Mourad Bounamous. L’atelier de la musique andalouse de la maison de la culture a donné le ton lors de la dernière soirée de cette manifestation culturelle en interprétant des noubas puisées du patrimoine national, en présence d’un public nombreux composé de familles accompagnées de leurs petits enfants en quête de détente et de fraicheur après la rupture du jeûne. Le chanteur Mohamed Bellil a régalé l’assistance par des petits morceaux appréciables du style malouf dont «Demaai J’ra». Le célèbre artiste dans la ville du jujube en l’occurrence «Allaoua El Far» de son vrai nom Allaoua Boughamssa, n’a pas manqué d’ébranler le public nombreux par des variétés dans ce genre musical tirés de son répertoire et a été longuement ovationné par l’assistance. Cette performance vient clore les journées de la chanson malouf qui ont été marquées par la participation d’une quinzaine d’artistes qui se sont relayés pendant quatre soirées ramadhanèsques sur la scène de la maison de la culture Mohamed Boudiaf de Annaba, au grand bonheur des amoureux des veillées nocturnes après une longue journée de jeûne.

B. Guetmi