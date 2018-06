Aux passionnés des planches : Hakim Dekkar redonne le sourire

Le comédien Hakim Dekkar a réussi, dans la nuit de vendredi à samedi, à redonner le sourire aux passionnés des planches en présentant des extraits actualisés de son célèbre monologue Khabat K’raou, à l’occasion la Journée nationale de l’artiste célébrée le 8 juin de chaque année. Fidèle à son habitude, le fils de l’antique Cirta a créé sur les planches du théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani, une belle ambiance mêlant humour et comédie, en abordant des sujets liés au vécu du simple citoyen, suscitant l’adhésion du public qui a interagi avec le comédien à coups d’éclats de rires et d’applaudissements nourris, preuve que ce monologue produit durant les années 1990 n’a pas pris une ride. S’exprimant en daridja, langage populaire algérien, Hakim Dekkar a ciblé de nombreux phénomènes sociétaux rythmant les journées du citoyen, tels que la bureaucratie, l’immixtion dans la vie des autres, les problèmes conjugaux et le chômage, signant ainsi son retour sur les planches du théâtre de Constantine, où il a appris le b.a.-ba de la comédie. La manifestation, organisée pour célébrer la Journée nationale de l’artiste, a constitué également l’occasion d’honorer l’artiste Hafiza Bechiri et le dramaturge Mohamed El-Seghir Hadj Smain, ainsi que les familles des défunts artistes Montasser Khelifi et Nadir Bouda. À cette même occasion, au cours de laquelle les autorités locales ont procédé à la distribution de 10 cartes d’artiste à des artistes de Constantine activant dans le domaine de la créativité et de l’art, le secrétaire général de la wilaya, Bekkouche Benamor, a salué le rôle important de l’artiste dans la société, mettant l’accent sur la volonté des autorités locales de continuer à soutenir cette catégorie créative. L’événement a, en outre, été marqué par un spectacle de chaâbi animé par l’artiste Tarek Difli, qui a été très apprécié par le public.