Nahid Benmrah directrice artistique de la Caméra Cachée «Tenkhlaâ» : «Oui on peut innover en respectant l’éthique»

Les émissions de la caméra cachée sont au centre la polémique depuis quelques années en Algérie, comme dans d’autres pays arabes. Et pour cause, certaines de ces émissions cherchent coûte que coûte à distraire le téléspectateur au détriment des normes d'éthique les plus élémentaires. Fort heureusement, ce n’est pas le cas de toutes les caméras cachées. «Tenkhlaâ» —qui se traduit littéralement par «vous serez surpris»— diffusée chaque soir sur les trois chaînes de la télévision nationale ENTV tente tant bien que mal à préserver les classiques de la caméra cachée, à savoir révéler le coté humain et naturel, sensible des personnes invitées avec des petits gags, tout de même. La directrice artistique de cette production Mme Nahid Benmrah a bien voulu répondre à nos questions sur le sujet.

Pendant ce mois de ramadan, le téléspectateur algérien a eu droit à prés d’une trentaine de productions présentées comme « des caméras cachées » diffusées par les différentes chaînes de télévision mais en réalité, dans la plupart de ces programmes, la caméra est bien visible et l’élément sensationnel se situe plus la provocation de l’invité. Dans quelle catégorie s’insère votre programme ?

« La caméra cachée «tenkhleâ» produite par Foristo et réalisée par Chabani Ziad, est notre première production pour le compte de l’entreprise publique de la télévision algérienne. Celle- ci est basée sur le principe de l'effet de surprise. Selon le thème du gag, nous sollicitions l'aide d'un complice qui invite nos victimes dans différents cadres loin de toute caméra visible et loin de toute sorte de provocation violente. Nous mettons nos victimes face à des situations critiques de la vie quotidienne afin de faire ressortir leur côté humain et généreux et non le contraire ».

Sur la base de quels critères choisissez-vous vos invités ?

«Nos victimes ont été sélectionnées après plusieurs mois de travail. Dans la plupart des cas, il s’agit de comédien(ne)s et des chanteurs. Nous avons opté pour des invités que nous estimions être de véritables artistes connus et reconnus pour leurs travaux et leur apport à la culture. Parmi eux, beaucoup ont dessiné des sourires qui ont bercé notre enfance. Nous avons aussi ciblé des célébrités qui sont, actuellement, tendance, des idoles de jeunes et des youtubeurs. Le but étant de toucher un large public et préserver un contenu correct et propre a l'image de la société algérienne».

Dans ces programmes de divertissement, pensez vous que la production se soucie autant de l’image de son invité que de la satisfaction du téléspectateur ? Autrement dit, vous arrive-t-il de censurer, de votre plein gré, un épisode après une réaction peu attendue de l’invité susceptible de nuire à son image ?

«Tenkhleâ» a été conçue et planifiée pendant des mois. Les scénarios ont été travaillés et révisés à maintes reprises, justement, afin de ne pas tomber dans le piège de l'humiliation d'artiste. La durée de la caméra cachée est de 5 à 6 minutes dont 2 à 3 sont consacrées à la présentation d'une ville, suivie d’un portrait de l’artiste, ensuite le gag bien sûr. Ce n’est que à la 4e minute que le téléspectateur découvre la victime du jour et je peux vous dire que c’est largement suffisant pour atteindre le moment clé de l’émission, à savoir «l’effet surprise». Loin de toute situation d’humiliation, nos gags sont simples et assez rapides et sur le champ même on annonce à l’invité qu’il est victime d’une caméra cachée. Le respect de l’image de nos invités aux yeux de leurs publics compte beaucoup pour nous. Le téléspectateur n’a finalement que 6 minutes pour voir son artiste favori victime d’un gag qui révèle une autre facette de sa vie de tous les jours. Je tiens à préciser que nous n'avons censuré aucune scène de dérapage orale ou réaction violente du montage, car justement, le choix des invités était bien étudié et tout s’est bien passé».

Donc, on peut produire un programme de caméra cachée sans infliger aux téléspectateurs des scènes de violence ou présenter son invité dans des situations peu confortables et parfois ridicules desservant ainsi son image, n’est ce pas ?

«Comme je l’ai précisé dans votre précédente question, préserver l’image et la dignité de l’invité est un souci majeur pour notre équipe».

« Tenkhlaâ » est votre première caméra cachée, être vous tentés de reproduire cette expérience ou travailler sur un autre projet ?

«Honnêtement moi je ne suis pas tentée (sourire). C’est un travail difficile et délicat à la fois lorsqu’on veut faire les choses dans les règles de l’éthique et le respect de l’autre et surtout du téléspectateur algérien».

Propos recueillis par

Amel Saher