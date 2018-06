L’association turque de la musique et de l’art à l’opéra d’Alger : Parfum ottoman

C’est devant une assistance nombreuse, à la salle prestigieuse salle Boualem Bessaïeh de l’Opéra d’Alger que l’association turque de la musique et de l’art FAMI, a offert un bouquet de pièces mélodieuses classiques sur une cadence brassant la somptuosité de l’art musical oriental à l’élégance du chant classique turc avec la présentation du président de FAMİ, M. İkrami Özturan et Melisa Palaz.

Ainsi, plusieurs pièces du répertoire turc ont été rendues avec maîtrise et professionnalisme dans des enchaînements réunissant les deux cultures et travaillés avec intelligence. Dans une ambiance purement spirituelle ,l’association FAMİ a entamé son spectacle par des chants soufis avec les Derwiches tourneurs particulièrement connus pour l’usage de la danse et de la musique dans les rituels liturgiques. Dès les premières notes, les présents à l’Opéra d’Alger étaient aussitôt plongés dans une ambiance inouïe, oubliant le bruit assourdissant de la journée.

Le son apaisant d’une flûte les transportant des siècles en arrière. Dans un décor aux multiples couleurs nuancées bleu, les dix-neuf membres de la chorale dont six hommes habillés de tenues classiques et treize belles femmes en robe de couleur mauve, dirigée par le maestro M. Yildirim Bekço, étaient accompagnés de huit musiciens dont deux percussions, un kanoun, deux violents, un cuivre et une flute. Lentement, deux hommes font leur entrée, vêtus de leurs longues tuniques blanches traditionnelles et de toques beiges coniques. Un par un, au rythme lent de la musique, les danseurs commencent à décrire un cercle... et puis, peu à peu, ils se mettent à tourner, les bras croisés sur la poitrine. Lentement, leurs bras s’élèvent au-dessus de leurs têtes, toujours en parfaite harmonie avec la musique... Et alors qu’ils tournent de plus en plus vite, les danseurs semblent entrer dans une sorte de transe mystique... Avec la vitesse, leur longue tunique blanche prend la forme d’une grande campanule. Dans la continuité de cette soirée dédiée au mois sacré, chaque membre choral a interprété, en solo ou en duo, des titres du patrimoine turc. Des morceaux de musique turque ont été joués par les musiciens turcs qui ont, en outre, montré leur savoir-faire en interprétant des morceaux de musique andalouse bien connus de chez-nous. Des chansons, les plus célèbres dans le répertoire élaboré pour cette soirée, ont emporté dans une atmosphère de liesse et de silence quasi religieux le public qui a savouré chaque moment dans l’allégresse.

Très connue en Turquie,

l’association de la musique et de l’art FAMİ a été fondée en 2015 par les amoureux de la musique qui exercent dans leur vie d’autres métiers.

Ainsi, ladite chorale, qui a interprété des chansons du terroir turc, a enchanté le public, composé majoritairement de ressortissants turcs vivant en Algérie, qui chantait en cœur avec la chorale, prenant du plaisir à entendre des airs de chez eux. Organisé par l’ambassade de Turquie à Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture et l’Opéra d’Alger et ce à l’occasion du mois sacré du Ramadhan, FAMİ, l’Association de la musique et de l’art sera en tournée pour des concerts de musique traditionnelle turque en Algérie.

Après la soirée qui s’est tenue à l’Opéra d’Alger dans la nuit du vendredi au samedi, et hier à Oran, la troupe sera ce soir à Constantine. Cette tournée vise à contribuer au développement des relations culturelles bilatérales et de faire connaître la musique turque au peuple algérien.

Sihem Oubraham