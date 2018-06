Oran : les bénévoles du restaurant de la rahma de Miramar... : Un exemple d’engagement

Une quarantaine de bénévoles du Croissant rouge algérien, jeunes et moins jeunes, s’activent avec engagement au restaurant de la rahma de hai «El Moudjahid» (ex Miramar), au centre-ville d’Oran, pour offrir le réconfort et le f’tour du Ramadhan aux nombreux nécessiteux qui les sollicitent quotidiennement. Plus de 4.000 repas ont été servis depuis le 1er jour de Ramadhan au restaurant de la rahma de Miramar d’Oran, géré actuellement par un groupe de bénévoles du CRA venu de Guerrara (wilaya de Ghardaïa). Le restaurant de la rahma de Miramar, une crèche en temps ordinaire, grouille d’activité et ressemble à une ruche d’abeilles. Les nombreux bénévoles du CRA y activant s’affairent, chaque jour depuis le début de matinée, à préparer le f’tour, à nettoyer les lieux et dresser les tables, le tout dirigé de main de maître, Hadj Mohamed Bouras, bénévole venu avec une demi-douzaine de ses compagnons de la localité de Guerrara, dans le cadre d’échange entre les bureaux locaux du CRA. «Nous sommes venus trois jours avant le Ramadhan pour préparer le rez-de-chaussée de cette crèche en restaurant de la rahma. Il fallait aménager une cuisine dotée de tout le matériel nécessaire et les salles pour accueillir les nécessiteux», explique Hadj Bouras, qui ajoute que les nombreux jeunes bénévoles oranais, garçons et filles et les cinq cuisinières qui s’activent aux fourneaux leur facilitent grandement la tâche. Tâche ardue pour plus de 30 bénévoles activant dans ce resto du c£ur et qui font en sorte d’être prêts, quotidiennement, à accueillir les nombreux nécessiteux lorsque le muezzin annonce la prière du maghrib et de la rupture du jeûne.

A la tête des cuisines trône Hlima Bounoua, véritable vétéran des bénévoles, ayant à son actif plus de 25 ans de bénévolat au sein du CRA. Elle est secondée dans sa tâche par Malika, Hafida, Saliha et Meriem et de nombreuses jeunes filles, des étudiantes pour la plupart, ainsi que par Kawthar (13 ans), la plus jeune bénévole du CRA d’Oran, mais qui a tout de même à son actif plusieurs années dans ce domaine. «Nous commençons la préparation du menu vers 8 heures du matin et nous œuvrons à confectionner un menu équilibré pour les nombreux nécessiteux qui viennent pour le f’tour», explique Hlima, précisant que les repas comprennent toujours des hors d’£uvres, de la viande,du poulet ou du poisson, ainsi qu’un dessert et des friandises, notamment de la chamia (qalb-ellouz).

En fait, les cuisinières obéissent à un planning préétabli et accroché au mur, qui présente le menu de chaque jour de la semaine et, dans un tableau annexe, le nombre des repas servis la veille sur place et le nombre de repas emportés par plusieurs familles nécessiteuses habitant les environs. Vers 19 heures, tout est prêt. Les jeûneurs commencent à affluer au resto du cœur. Une bonne partie d’entre eux des subsahariens musulmans (maliens et guinéens pour la plupart). Le reste est constitué de personnes sans domicile fixe (SDF) et de gens de passage à Oran au moment de l'if’tar. Entre temps, d’autres bénévoles sont arrivés à la rescousse pour prêter main forte. Les bénévoles ne rompent leur jeûne qu’une fois tous les jeûneurs servis, aidés par la jeune Kawthar qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte et aider ses camarades avec une étonnante dextérité. Hadj Bouras, ému, qualifie ces bénévoles de «trésor de jeunes», qui n’hésitent pas à sacrifier leur temps pour accomplir de bonnes actions, au service de leurs compatriotes et de leur pays, sans rien demander en contrepartie. Sans oublier les nombreuses femmes qui activent au resto et qui ont délaissé leurs foyers pour servir les autres. Avant que les derniers jeûneurs ne se lèvent pour quitter les lieux, tous les bénévoles sont déjà à l’œuvre pour nettoyer les lieux, faire la vaisselle, ranger les ustensiles et prendre, enfin, tous ensemble, un bon café, en attendant le lendemain.