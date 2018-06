La cuisine à travers les réseaux sociaux : Forte concurrence à l'innovation

Un foisonnement de recettes et même une forte concurrence entre les «expertes» de l'art culinaire sont enregistrés chaque Ramadhan sur les réseaux sociaux en Algérie et pour glaner le plus de «vues», l'innovation et l'originalité sont les maitres mots. Les pics de «vues» atteignant les millions pour certaines pages et chaînes culinaires traduisent incontestablement une forte demande et un intérêt, sans cesse croissante, de la part des maîtresses de maisons pour toutes sortes de recettes (entrées, plats, desserts et gâteaux) pour épater les membres de la famille à l'heure de l'Iftar. Ainsi, le Ramadhan est devenu, pour les administratrices de ses pages, le rendez-vous pour exhiber tout leur savoir-faire culinaire et leur créativité en présentant une multitude de recettes aussi riches que variées de plats traditionnels et modernes.

A l'ère des smartphones, «Oum Walid», «Oum Assil», «Melissa Kahina» et «Tata H'biba» comptent parmi les chefs du monde virtuel ayant réussi à se faire un nom, voire à concurrencer des chefs de renom dans le monde arabe, tels «Oussama», «Manal el Alam» et «Choumicha».

Même si les programmes culinaires présentés par les chaînes de télévision gardent leur primauté, l'aisance de consulter à tout moment une recette sur smartphone donne plus de lisibilité et d'opportunité de suivi, une aubaine mise à profit par les «expertes» des pages culinaires qui ont innové en donnant à leurs abonnées «folowers» un rendez vous quotidien pour «La recette du jour».

Des recettes suivies pas à pas et qui sont jugées par les abonnés. Des évaluations qui ont permis de hisser en haut du podium «Oum Walid» qui, selon la quasi-majorité des followers, présente les meilleures recettes d'une manière simplifiée et avec des ingrédients qui sont à la portée des familles algériennes. Certains followers ne tarissent pas d'éloges à l'égard de la chaîne de «Oum Assil» pour qui elle représente «l'esthétique, l'authenticité et l'innovation». Il est de même pour les autres pages Facebook et chaînes qui se sont fait un nom dans le monde virtuel.



Des groupes pour l'échange de recettes mais aussi pour l'évaluation



Parallèlement aux pages et chaînes de «Chefs» des réseaux sociaux, l'Espace Bleu enregistre l'apparition de plus en plus de groupes s'intéressant à l'art culinaire et qui comptent également des milliers de membres, notamment durant le mois de Ramadhan. Ces groupes ne sont pas l'apanage de femmes au foyer ou des femmes tout cours, mais également d'hommes férus de cuisine, qui échangent des recettes et donnent leurs avis.

Ces groupes qui portent généralement le nom de ces «Chefs» qui ont assis leur notoriété sur Facebook et Youtube, constituent le jury qui évalue les recettes présentées et décrète du coup leur succès ou leur échec. Ces groupes virtuels ont souvent un tremplin pour la célébrité, comme cela à été le cas pour «Oum Walid» notamment. Par ailleurs, ces forums ont un apport non négligeable dans la promotion de la cuisine traditionnelle populaire à travers des plats méconnus du grand public car «oubliés» ou propres à une région lointaine du vaste territoire de l'Algérie, dont la gastronomie est si riche et variée.



Les gâteaux «envahissent» la sphère virtuelle



Avec lancement du compte à rebours du Ramadhan et l'approche de l'Aïd El Fitr, les recettes de succulents gâteaux envahissent la sphère virtuelle et les pages tentent de se distinguer en mettant en valeur le patrimoine algérien à travers des recettes détaillées, avec des méthodes faciles et même des astuces.

Le même foisonnement de recettes et la même concurrence du début du mois sacré se mettent en place pour les pages et sites culinaires qui changent le cap vers les gâteaux de l'Aïd, en proposant une grande variété de photos et de vidéos de recettes pour attirer encore plus de follewers en cette dernière semaine du jeûne.

Les Groupes ne sont pas restés à la traine pour les préparatifs de l'Aïd El Fitr et poussent le détail jusqu'à la meilleure présentation des gâteaux et plateau de boissons et café le jour «J».