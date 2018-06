Art culinaire et Ramadhan : La télé dans les assiettes !

Les émissions culinaires inondent les ondes et prospèrent, parfois jusqu'à l'indigestion. Elles reflètent ce que l'alimentation et la cuisine ont toujours été ; un phénomène culturel total qui touche l'économie, l'art, le rapport aux autres et le vivre ensemble.

L'alimentation tapisse le petit écran, avec un nombre grandissant d'émissions de cuisine et des chaînes gastronomiques spécialisées. On aurait pu croire que cet engouement se traduirait par un changement des habitudes, avec plus de repas préparés à la maison et une alimentation plus saine.

Les émissions culinaires répondent en réalité, à un besoin d'information, mais aussi de divertissement. Ces recettes de cuisine qui attirent un large public, n'ont jamais été autant montrées, filmées partagées et rediffusées.

Elles s’entassent comme les assiettes après un repas de famille et ce n'est pas pour déplaire a certains car c'est l'occasion de découvrir de nouvelles recettes, d'apprendre à mieux cuisiner ou faire de nouvelles associations de saveurs qu'on n'aurait jamais tentées. «Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.» Lancée par Brillat-Savarin au détour des années 1820, la formule semble avoir fait, aujourd'hui, le tour du monde de la télévision. Chez nous, C'est un large éventail de chefs cuisiniers, de femmes au foyer, de décors, de cuisines et une gamme variée de mets et de gâteaux qui est présentée en ce mois de jeûne jusqu'à nous faire regarder nos casseroles avec gourmandise dans une ambiance bon enfant et décontractée, au programme.

Les présentateurs passent des heures devant les fourneaux, parlent cuisine à tout bout de champ, et alimentent de nombreux livres de recettes.



Les plats traditionnels revisités



Tout le monde s’accorde à dire que notre cuisine est prolifique et inventive, notamment avec les apports andalous, ottomans et moyen-orientaux faisant d'elle soit l’une des plus riches et des plus diversifiées. Pour chaque mois de Ramadhan, les diverses chaînes de télévision publiques et privées rivalisent d'ingéniosité pour proposer des recettes culinaires diversifiées.

Chacune des chaînes tente de rallier les téléspectateurs et augmenter son audimat. Cette année, une profusion de chaînes élaborent des émissions qui offrent tout un panel de recettes, toutes issues du terroir revisitées et revues par des chefs mais aussi des femmes aux foyers qui innovent et créent leurs propres saveurs. Leur savoir-faire culinaire et leur créativité. «Le seul moment où on mange vraiment algérien, c'est pendant le Ramadhan !» nous dira cette téléspectatrice fidele aux émissions culinaire « alors c’est la période propice pour valoriser notre cuisine et je suis heureuse de constater que les cuisiniers et chefs se démènent pour revaloriser la cuisine algérienne» estime-t-elle. Ces émissions culinaires marchent tellement bien que certaines chaînes en font leurs programmes stars et n’hésitent pas à inviter des personnalités et des vedettes de la télévisions algériennes pour encore plus de succès. Ces derniers n’hésitent d’ailleurs pas à mettre la main à la pâte tout en partageant leurs actualités avec spontanéité et naturel. Ces émissions permettent aussi au public de profiter des meilleurs mets dont regorge notre pays grâce à sa richesse culinaire à travers nos diverses régions. De plus, elles nous apprennent les bonnes manières de recevoir à table, tout un savoir-faire.

Farida Larbi