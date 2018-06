Ramadhan et aïd-el-fitr : Message de vœux du Cardinal Jean-Louis Tauran

Le Cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a adressé un message de vœux aux musulmans pour le mois de Ramadhan et l’Aïd-el-Fitr, appelant à établir des «relations pacifiques, loin de la compétition et de la confrontation entre les musulmans et les chrétiens».

«Conscients des dons du Ramadan, nous, chrétiens, nous vous rejoignons dans votre action de grâce au Dieu Miséricordieux pour sa bienveillance, sa générosité, et nous vous présentons, en cette occasion, nos meilleurs vœux», a écrit Le Cardinal Jean-Louis Tauran, dans son message. «Afin de poursuivre nos relations pacifiques et fraternelles, travaillons ensemble et honorons-nous les uns les autres. Ainsi, nous rendrons gloire au Tout-Puissant et favoriserons l'harmonie de nos sociétés, toujours plus multi-ethniques, multi-religieuses et multi-culturelles», a encore souligné le Cardinal. «En la circonstance, les pensées que nous aimerions partager avec vous, chers frères et sœurs musulmans, concernent un aspect essentiel des relations entre chrétiens et musulmans : la nécessité de passer de la compétition à la collaboration», a-t-il fait observer, relevant que «l'esprit de compétition a trop souvent marqué les relations passées entre chrétiens et musulmans». En ce sens, le Cardinal a estimé que «les musulmans et les chrétiens peuvent établir une base solide pour des relations pacifiques, loin de la compétition et de la confrontation, pour fonder une coopération efficace en vue du bien commun», ajoutant que «cette attitude positive constitue une aide à l'égard de ceux qui se trouvent dans le besoin et nous permet d'offrir un témoignage crédible de l'amour du Tout-Puissant pour l'humanité tout-entière».