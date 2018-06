Critiques des ONG, à propos des migrants « Un non-évènement »

«Le peuple algérien est imprégné des valeurs humanistes et de la solidarité avec les autres et ma présence ici aujourd’hui à Oran est porteuse de ce message. Nous partageons ­­les joies et les peines de nos frères africains et nous voulons leur adresser un message d’espoir, d’amour et de solidarité, car nous faisons partie intégrante du continent africain. Nous sommes Africains et il n’y a aucune différence entre nous et les autres peuples africains» a déclaré, Mme Saïda Benhabilès, présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), en marge d’un repas d’iftar qu’elle a partagé avec 19 migrants de différentes nationalités africaines ayant survécu, en avril dernier, au naufrage d’une embarcation au large d’Oran. A ce propos, la responsable a souligné que la politique de l’Algérie par rapport à cette question trouve ses racines dans les traditions et les coutumes authentiques de son peuple, rappelant que l’Algérie fait partie du continent africain. Réagissant aux attaques de certaines ONG contre l’Algérie et sa politique envers les migrants, la présidente du CRA estime que cette campagne de dénigrement ciblant l’Algérie est orchestrée par des parties étrangères contre l’Algérie avec des complicités intérieures et ce sont les mêmes relais, ajoute-t-elle, qui étaient derrière la campagne de «qui tue qui», considérant ces critiques comme un «un non évènement». Dans la même lignée, elle a souligné que ces pays qui critiquent l’Algérie sont les mêmes qui sont responsables du désastre humanitaire ayant provoqué ces flux de migrants, et ce, à cause de l’instabilité et du chaos qui sévissent dans plusieurs pays africain.» La question que je pose, aujourd’hui est : qui est derrière tous ces drames et tragédies que subissent nos frères africains? Qu’est ce qui a fait qu’ils risquent leur vie pour venir en Algérie ou traverser la mer pour rejoindre l’Europe ? Ce n’est pas l’Algérie qui est responsable de tous ces drames, mais ceux là mêmes qui nous critiquent qui sont derrière ces tragédies. Le désastre humanitaire que connaît le monde actuellement est le plus grave depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale» a-t-elle indiqué. Pour Mme Benhbilès l’Algérie est dans une position forte et non de défense par rapport à cette question. Elle estime que l’Algérie est victime de ses positions constantes contre toute sorte d’ingérence étrangère dans les affaires internes des Etats et de son attachement au principe de l’autodétermination des peuples opprimés et de son soutien indéfectible avec le peuple palestinien. «L'Algérie a toujours œuvré pour les solutions pacifiques» a-t-elle rappelé, ajoutant qu’il est temps que l’opinion publique se réveille pour réclamer des comptes aux parties responsables de cette situation désastreuse».

Amel Saher