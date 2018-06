Tronçon de l’autoroute Chiffa-Berrouaghia : Réception lors du premier trimestre de 2019

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a affirmé jeudi à Médéa que le projet de la voie de dédoublement reliant Chiffa (Blida) et Berrouaghia (Médéa) sera réceptionné lors du premier trimestre de l’année 2019, ajoutant que le taux d’avancement des travaux est actuellement à 81%. La majorité des structures sur la voie reliant Chiffa et Berrouaghia dont des routes, des ponts, des tunnels et des ouvrages d’art, seront réceptionnées avec la fin de l’année en cours, alors que le projet sera réceptionné définitivement durant le premier trimestre de 2019 au plus tard, a-t-il précisé lors d’une visite de terrain pour s’enquérir de l’avancement des travaux. S’étendant sur un linéaire de 53 Km, dont 17 Km de ponts, de tunnels et d’ouvrages d’art, le projet d’autoroute reliant Chiffa et Berrouaghia est l’»un des plus grands» projets dans le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis en avant M. Zaalane, soulignant qu’après sa réception il permettra d’assurer la liaison entre la wilaya de Médéa et la capitale en seulement 40 minutes. Toutes les mesures seront prises afin de résoudre les problèmes techniques notamment au niveau du tronçon réalisé par l’entreprise nationale des grands ouvrages d’art (ENGOA) et la société algérienne des ponts et travaux d’art (SAPTA), a indiqué le ministre. A ce propos, le premier responsable du secteur a appelé les entreprises de réalisation à savoir ENGOA, SAPTA et la société chinoise CCESC, à collaborer ensemble pour rattraper le retard enregistré. A rappeler qu’au long de cette route, plusieurs structures ont été réalisées à l’instar de deux (02) tunnels de 2.5 Km, vint (20) ponts, outre 57 ouvrages d’art.