Les sites de vente en ligne conquièrent la toile en Algérie

Les sites de vente en ligne en Algérie se sont multipliés ces dernières années notamment depuis le lancement de la 3G en 2014 et 4G en 2016 et tout récemment la promulgation d'un texte de loi encadrant ce marché, qui attire de plus en plus les citoyens vers ce mode de transactions jugé «aisé». En effet, le développement constant des technologies numériques dans le pays a touché bien des secteurs, y compris celui du commerce, qui a vu depuis le début des années 2010 une prolifération de sites de vente en ligne, lancés par des pure players (des commerçants exerçant leurs activités uniquement sur Internet). Le déploiement du très haut débit fixe et mobile à travers la 3G et la 4G (plus de 34,5 millions d'abonnés à l'internet en 2017), a «grandement» contribué au lancement de dizaines de sites de vente en ligne en Algérie. Selon des experts, la démocratisation de l'internet dans le pays est une condition sine qua non du succès de ce type de transactions qui s'effectue via PC ou Smartphone.

La promulgation de la loi relative au commerce électronique en avril 2018, une législation tant attendue par l'ensemble des acteurs du secteur devra également propulser encore plus ce domaine. Ce nouveau texte législatif recadre ainsi ce marché à travers plusieurs dispositions permettant d'assurer la sécurité du e-commerce tout en définissant les obligations des fournisseurs et des consommateurs. Le texte, qui conditionne l'exercice du e-commerce par l'inscription au registre du commerce, définit les informations qui doivent accompagner l'offre commerciale électronique (identification fiscale, adresse, numéro de téléphone, numéro du registre du commerce, garantie commerciale...). La commande d'un produit ou d'un service passe ainsi par trois étapes obligatoires: la mise à disposition du e-consommateur des conditions contractuelles, la vérification des détails de la commande par ce dernier et la confirmation de la commande qui conduit à la formation du contrat. Il est relevé, par ailleurs, que la multiplication de cartes électroniques interbancaires en Algérie comme les cartes CIB et Edahabia lancée récemment par Algérie Poste devraient permettre aussi la multiplication des transactions financières en ligne, estiment pour leur part des gérants de sites marchands.

Toutefois, les acteurs activant dans ce domaine n'ont pas attendu toutes ces dispositions pour conquérir le web, ils se sont lancés dès le début des années 2010 à créer des sites de vente en ligne, voyant en ce nouveau créneau un marché «lucratif». Le secteur s'est ainsi progressivement professionnalisé sous l'impulsion d'entrepreneurs qui ont d'emblée misé sur une croissance rapide de ce nouveau marché une fois les contraintes technologiques et législatives levées.

Des sites de vente en ligne de produits de toutes sortes allant de l'alimentaire, l'habillement et l'art et déco, à l'électroménager, l'électronique et les services, ont ainsi vu le jour à l'image de Jumia.dz, Batolis.com, Vendita-dz.com, eChrily.com, Zawwali.com, Eshop.dz et Guiddini.dz. Il faut savoir qu'un site de vente en ligne est un magasin virtuel qui peut être généraliste (proposant divers produits) ou spécialisé (dans l'électronique par exemple), et dont les transactions sont garanties à la différence des sites d'annonces comme ouedkniss.com, Dlalaonline.com et Vitamine.dz où les transactions se font entre des citoyens ou entre un citoyen et un magasin par téléphone pour la vente ou l'achat de produits, des biens immobiliers ou des véhicules. L'achat en ligne entre progressivement dans les moeurs des Algériens Le consommateur algérien s'est intéressé progressivement à ce nouveau mode de transactions, en optant de plus en plus pour la commande des produits ou des services via le web, évitant ainsi les aléas de la vie quotidienne telle que la circulation, le problème de stationnement et le manque de temps, explique à l'APS un spécialiste en TIC, Samir Bouazabia, pour qui utiliser l'internet pour faire ses achats, son shopping, payer ses factures, ou commander un chauffeur, un repas ou un plombier «entre de façon graduelle dans les moeurs des Algériens». Il est relevé, toutefois, que les transactions financières en ligne en Algérie ne s'effectuent actuellement que pour le paiement des factures téléphoniques, d'électricité, du gaz et de l'eau, ainsi que pour certains autres services comme les assurances et le transport. En 2017, quelques 100.000 paiements électroniques ont été effectués pour le règlement des factures, alors que le règlement par cash continue à prédominer, selon un responsable du Groupement d'intérêt économique de la monétique, Madjid Messaoudène.

L'absence, durant des années, d'une législation encadrant et sécurisant ce marché ainsi que le manque d'utilisation des cartes interbancaires par les Algériens, a incité les web marchands algériens à proposer d'autres alternatives en l'occurrence le paiement de la commande à la livraison en espèces, par carte électronique, par virement bancaire ou CCP ou par bons d'achats. Il est ainsi enregistré chez l'un des leaders du e-commerce dans le pays, Jumia.dz, quelque 1,5 million de visiteurs sur ce site par mois en 2017, soit une croissance de 50 % par rapport à 2016, selon l'entreprise (installée en 2014 dans le pays), pour qui le paiement en cash n'a pas empêché le nombre de commandes «d'augmenter de façon constante» et le chiffre d'affaires de «s'accroître» enregistrant «entre 10.000 et 20.000 commandes mensuellement».

Abderrachid BASTA (aps)