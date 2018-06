Sensibilisation contre les risques des déchets en plastique : Le couffin, une solution

La Ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables, Mme Fatima- Zohra Zerouati, a effectué mercredi dernier, une tournée sur les marchés populaires, où elle a donné le coup d’envoie de la distribution de 10.000 coffins, pour sensibiliser les citoyens quant à l’usage des sacs en plastique.

En compagnie du wali d’Alger M. Abdelkader Zoukh et d’une délégation composée d’acteurs de la société civiles, et des artistes, Mme Fatima Zohra Zerouati, a procéder à une opération de distribution de couffins artisanales, au profit des citoyens qu’elle a rencontré dans les marchés populaires de la wilaya d’Alger. En effet la tournée de la ministre à commencé par le marché Ali Mellah, où il était question de sensibiliser les consommateurs contre les risques de l’usage abusif des sacs en plastique qui « s’élève à 5,5 milliards consommés par an ». Le marché populaire d’El-Harrach seconde étape de la tournée de Mme Zerouati où la ministre a inspecté de visu les commerces a pu discuter avec les citoyens venus nombreux s’informer sur la campagne initiée par son département. La ministre de l’Environnement a fait savoir que « les déchets en plastique représentent quelques 17 % des 13 millions de tonne de déchets produits par an », ajoutant que dans ce sillage «seulement 50 % sont recyclable ». A ce titre, la campagne de sensibilisation vise à attirer l'attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement d'actualité. L’Algérie a célébré rappelle t-on, le mardi dernier la journée mondiale de l’environnement qui a eu pour thème cette année « la lutte contre la pollution plastique». Ainsi, au marché de Birkhadem, Mme Zerouati, a déclaré lors d’un point de presse que la lutte contre la pollution plastique exige la coordination de tous els efforts », à cet effet, précise-t-elle « la volonté politique est là, et nous travaillons pour que les textes juridiques soient prêts », dans le même sillage, la ministre de l’environnement à exhorté « le citoyen, principal acteur, à une prise de conscience quant à la nécessité de préserver l’environnement ». C’est pourquoi, dit-elle, cette compagne, va se poursuivre à l’échelle nationale, et ce « en collaboration avec les collectivités locales et tous les partis concernées». A signaler que les couffins qui devront être distribués lors de cette campagne sont « un produit local artisanal et biodégradable » insiste Mme Zerouati, qui évoque un total de 10.000 couffins. La lutte contre la pollution plastique est un important facteur qui s’inscrit dans une stratégie globale « le développement durable », c’est pourquoi, insiste Mme Zerouati, « cette initiative ne concerne pas seulement le secteur de l’environnement, mais doit être adopté par tous les intervenants ». La ministre de l’environnement, a par ailleurs, fait savoir que « l’usage du couffin, permettra de diminuer certainement les risques de l’usage intensif des produits en plastiques » et cela fait parti de l’engagement de l’Algérie, dans la lutte contre la pollution plastique, un objectif tracée par les nations unies.

Dans ce sillage Mme Zerouati, a fait savoir que la consommation des produits en plastique, a atteint des niveaux dangereux, cela pose un problème, poursuit-elle qui concerne les couts de traitement qui s’alourdissent de plus en plus. Il devient impératif, selon Mme Zerouati, « de penser aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés » et d’agir au plus vite afin « de remédier à ses situations dangereuses qui menacent l’écosystème et notre cadre de vie ». A cet effet, la ministre de l’environnement a déclaré que « son département pense à élaborer différents projets » en vue d’inciter les citoyens à « l’adoption d’un comportement positif ».

Tahar Kaidi