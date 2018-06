Le parlement de Navarre appelle l’ONU à trouver une solution au conflit

Le parlement de Navarre (Espagne) a appelé, les Nations unies à «rechercher, sans délai, une solution juste et définitive» au conflit du Sahara occidental, de façon à garantir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui par la tenue d'un référendum, exigeant le fin de l'occupation illégale de ce territoire par le Maroc. Dans une déclaration adoptée récemment à l'unanimité, le parlement de Navarre a rappelé que «le Sahara occidental est un territoire non indépendant en vertu du droit international et que le territoire du Sahara occidental n'a jamais fait partie du Royaume du Maroc». De ce fait, l'Assemblée navarraise a exigé «la fin de l'occupation illégale du Sahara occidental et l'exercice du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination». S'exprimant sur la dernière décision de la Cour d'audience nationale proclamant l'Espagne comme «puissance administrative de jurée du Sahara occidental», le parlement l'a qualifié de «très positive». Dans ce sillage, il a demandé au gouvernement espagnol de promouvoir des «initiatives politiques à même de contribuer à trouver une solution juste et définitive qui garantit le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers», souligne-t-il, «un référendum libre et équitable, comme une étape finale d'un processus de décolonisation inachevée».

S'adressant toujours au gouvernement espagnol, le Conseil législatif de Navarre n'a pas manqué d'exprimer sa préoccupation devant la réduction, ces dernières années, des contributions de l'Agence espagnole de coopération internationale en faveur des sahraouis, réclamant l'augmentation de l'aide humanitaire et le renforcement de la coopération avec le peuple sahraoui vivant dans les camps de réfugiés et dans les territoires occupés. Abordant la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, l'instance parlementaire de cette région historique a exigé du Maroc «le respect scrupuleux de ces droits et la cessation de toutes violations à l'encontre de la population sahraouie».

Dans ce contexte, le parlement a exhorté l'ONU à élargir les missions de la Minurso afin de veiller au respect des droits de l'homme dans les territoires occupés. Il a exigé également de l'Union européenne de veiller à l'application de la clause relative aux droits de l'homme établie dans l'accord préférentiel avec Rabat.

Le Parlement de Navarre a tenu, par ailleurs, à dénoncer le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par l'occupant marocain à travers des accords commerciaux signés illégalement avec l'UE, sans consulter le peuple sahraoui.