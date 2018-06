A l’Opéra d’Alger : Raïna Raï et Amine Chibane enchantent le public

Une soirée dédiée à la fusion musicale entre le raï et le rock, et entre les musiques traditionnelles chaâbi et des genres universels contemporains a été animée, dans la nuit de jeudi à vendredi, par le légendaire groupe Raina Raï et Amine Chibane avec leurs célèbres tubes et ont allumé le feu dans la prestigieuse scène de la salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger avec un public nombreux.

En effet, 25 ans après la sortie de leur album culte Ya Zina diri latay, Raïna Raï a fait danser les Algérois comme aucun autre groupe. La formation mythique, emmenée par le Jimmy Hendrix algérien, qui a renoué avec son public en faisant exploser sa guitare sur scène, tel une bête de scène, ceux qu’on surnomme affectueusement les Papy du Raï ont fait durer le plaisir jusqu’au bout de la soirée. Fusion, voire mariage entre cultures orientale et occidentale, ce groupe légendaire, n’ont pas eu le besoin de reconquérir ses fans, ils étaient en terrain conquis, ils ont entamé leur spectacle avec une chanson puisée du terroir de la région, entre autres Oued Chouli… leur partition s’est, ainsi, déclinée en deux parties.

La première a laissé bouche bée, les fans qui ont apprécié les notes du rock-hard-raï qui ont déchiré cette nuit du jeudi dernier tandis qu’à la deuxième, les jeunes se sont mis à jubiler. Un sourire mystérieux, égal à lui-même, Lotfi, qui maîtrise son sujet est allé droit au but, faire honneur à son public… qui n’a pas été en reste. se transformant peu à peu comme un fauve, en sillonnant, de sa petite silhouette et petite barbe, la planche de la scène.

A chacune de ses escales, il fera vibrer sa guitare. Le public, lui, s’enflamme à chaque fois que cette bête de la guitare, hausse le ton retirant du fond du tiroir, les célèbres chansons qui ont fait la célébrité de Raïna-Raï et de Amarnas. Ces chansons les plus connues dans le pays dont Ya Zina Serbi Latay, Til Tayla et Zghida ont été merveilleusement interprétée spar Kada. Ces anciennes chansons gardent intacte leur influence sur le public. Encouragé par les nombreux fans, le groupe a su créer une ambiance, des plus survoltées, complétées par les jeux de lumière que l’équipe technique de l’Opéra d’Alger a su gérer avec brio.

Devant une salle comble, occupés notamment par de jeunes spectateurs mais aussi de la génération des années 80, la première à donner le la du gala sera à Amine Chibane et ses sept musiciens qui ont disjoncté la foule avec leurs chansons rythmées dans une ambiance festive et bon enfant, cet interprète de la chanson populaire moderne a subjugué le public par sa présence sur scène.

Le jeune interprète de la chanson engagée a entamé son show par le dernier titre de sa composition baptisé Mademoiselle Algérie. Cette chanson composée dans un rythme Rumba verra le jour prochainement dans un single. Dès le premier refrain de la chanson, le public chanté en chœur avec Amine qui a enflammé la scène avec son énergie. Dynamique, Amine a dansé, sauté et chanté avec ses fans venus nombreux assister à ce show mémorable. Sans discontinuer, cet artiste de la chanson moderne a entonné une dizaine de chansons puisées de ses compositions. Solitaire du jeu, In kounta achiq dans le chaâbi, Am Zidane dans le style kabyle-espagole, Ahlan bik wa marhaba dans l’orientale et Bella cio sont les titres qui ont fait danser les présents. Spontanés et livrés à la mélomanie, Amine Chibane et ses musiciens ont jeté les présents dans une ambiance inouïe… un public des plus complices, des plus heureux et des plus surpris d’une légendaire prestation plein de délire et infatigable. Applaudissements, youyou, cris de liesse fusaient de partout parmi l’assistance pour exprimer le plaisir et le privilège d’assister à un tel spectacle, animé par des artistes complets.

Sihem Oubraham