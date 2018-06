Soirées à Mascara : Les gaâdate conviviales chez Ammi Farid

Pour Ammi Farid, la bonté et la générosité ne sont pas de vains mots, mais des qualités réelles qui trouvent tout leur sens particulièrement durant le mois de Ramadhan, dans la pure tradition des Mascaréens «pure souche». Comme en chaque Ramadhan, ce septuagénaire, résidant au boulevard Benaddou, au centre-ville de Mascara, dresse une table pour offrir du thé à la menthe à ses voisins du quartier et aux fidèles, à leur sortie de l’antique mosquée du Bey Mohamed El-Kébir, après avoir accompli les prières d’El-Icha et des tarawih. Depuis cinq ans, Ammi Farid, retraité, accompli le même rituel, aidé trop souvent par des voisins. Il reçoit chaque soir, entre 70 et 100 personnes qui viennent savourer un thé et parfois du couscous aux raisins secs à l’approche du moment du «S’hour». Cette initiative a été lancée timidement il y a cinq années. Un début timide avant que l’information ne circule de bouche à oreille pour que ces invités d’un soir n’affluent de plus en plus nombreux vers ce lieu de sociabilité. Le cercle des participants s’est élargi pour accueillir des habitants d’autres quartiers en quête d’un lieu accueillant de rencontres, d’échanges et de convivialité qu’ils ne trouvent dans d’autres lieux publics comme les cafés. Ammi Farid a entrainé dans son sillage d’autres voisins. Certains participent à la préparation du thé. D’autres, à tour de rôle, servent, chaque vendredi, du couscous au raisin sec aux convives peu avant le "S’hour". Ces bienfaiteurs veulent perpétuer des traditions, jadis bien ancrées chez les familles Mascaréennes, disparues, dans les années 1990, avec la dégradation de la situation sécuritaire. «Aujourd’hui, la paix et la stabilité revenues, nous voulons redonner vie à des traditions qui ont fait la réputation de nos parents et aïeux», confie Benaouda. M. Nouredine, habitant le quartier du boulevard Benaddou, est un habitué des lieux, depuis le début du mois de Ramadhan. En quittant la mosquée du Bey Mohamed El-Kebir, cet édifice cultuel datant de la période ottomane, après les Tarawih, il se dirige directement vers la table, déjà prête à accueillir les premiers fidèles. «Ce lieu est devenu un point de rencontre pour de nombreux amis et voisins qui ne peuvent se rencontrer dans la journée pour des raisons professionnelles ou diverses préoccupations», indique-t-il. Les invités et convives de Ammi Farid discutent de sujets divers tout en sirotant un délicieux thé. On papote autour des vicissitudes de la vie quotidienne, de Ramadhan, des cours du marché des fruits et légumes et surtout de sport, et plus particulièrement de l’avenir du club-phare de Mascara, le GCRM. Quelquefois, la présence surprise de Lakhdar Belloumi, le héros de Gijon, au Mondial 1982, donne de l’intensité et du punch aux débats et discussions qui se poursuivent à une heure avancée de la nuit. Initiateurs et convives à ces «gaâdate» souhaitent leur pérennité et leur ancrage dans la société afin de renouer avec toutes les traditions et coutumes léguées de génération à génération à travers les siècles.